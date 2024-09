Pilotprojekt setzt Maßstäbe für Kreislaufwirtschaft in der Baubranche

Zollikofer, Spezialist für die Aufbereitung, Verwertung und Logistik von Holzprodukten und seit 2021 Teil der Koehler-Gruppe, hat in Zusammenarbeit mit der Motel One Group und der Pfleiderer Deutschland GmbH, führender Hersteller von hochwertigen Holzwerkstoffen, ein zukunftsweisendes Projekt im Bereich Holzwerkstoffrecycling erfolgreich umgesetzt.

Im Rahmen eines Redesigns des Motel One München-Deutsches Museum konnten 120 Tonnen an Innenausbaumaterialien stofflich verwertet und in den Kreislauf zurückgeführt werden. Anstatt diese Materialien thermisch zu entsorgen, wurden sie für die Holzwerkstoffindustrie aufbereitet. In deren Produktion entstehen aus dem Sekundärrohstoff neue Möbelstücke und Einbauten für die Hotelkette.

Zukunftsperspektiven für die Kreislaufwirtschaft

„Diese nachhaltige Vorgehensweise entspricht unserem Ziel, lineare Materialflüsse zu durchbrechen und die Kreislaufwirtschaft auch in Branchen zu fördern, in denen dieses Thema bislang wenig etabliert ist“, so Stefan Zollikofer, Geschäftsführer bei Zollikofer. Weiter ergänzt er: „Kreislaufwirtschaft mit all ihren Facetten ist unsere Stärke und wir bilden die komplette Kette ab.“

Das Projekt zeichnete sich durch eine enge und effiziente Zusammenarbeit zwischen Zollikofer, Motel One und dem Partner Pfleiderer aus. Bereits im Vorfeld wurden die Materialien vor Ort begutachtet und die geeigneten Elemente zur Wiederverwertung identifiziert. „Die fachgerechte Aufbereitung und Rückführung der Materialien in den Kreislauf erfolgte planmäßig im laufenden Hotelbetrieb durch eine etagenweise Renovierung“, erklärt Dirk Strittmatter, Senior Project Manager Interior Design bei der Motel One Gruppe. „Wir, die Motel One Gruppe, wollen mit unserem unternehmerischen Handeln dazu beitragen, die Welt nachhaltig zum Besseren zu verändern. Unser Ziel ist es, gesellschaftliche und ökologische Maßnahmen zu integrieren und verantwortungsvoll zu handeln. Durch das Gemeinschaftsprojekt mit den beiden Firmen Pfleiderer und Zollikofer ist uns dazu im Bereich der Renovierung unserer Häuser ein großer Schritt gelungen“, resümiert Dirk Strittmatter als Fazit dieses Pilotprojekts. Weitere gemeinsame Renovierungen von Motel One Häusern sind im Gespräch.

Quelle: Koehler-Gruppe