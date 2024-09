Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“ für die PR Report Awards 2024 nominiert

„Deutschland trennt. Du auch?“, die bundesweit größte Partneraktion zur Aufklärung über richtige Abfalltrennung, schafft es unter knapp 500 Einreichungen ins Finale der diesjährigen PR Report Awards.

Initiiert wurde die Aktion von „Mülltrennung wirkt“, einer Initiative der dualen Systeme in Deutschland. Mit den Nominierungen in den Kategorien „Nachhaltigkeit und CSR“ und „Integrierte Kommunikation und Content-Strategie“ haben die dualen Systeme die Chance, bei der Preisverleihung am 14. November in Berlin gleich zwei der begehrten Preise des Magazins „PR Report“ zu gewinnen.

Jährlich fallen ca. neun Millionen Tonnen Verpackungsabfälle bei privaten Endverbraucher*innen in Deutschland an.[1] Wie die Menschen mit diesen Abfällen umgehen, hat großen Einfluss auf die Umwelt und die Zukunft der Gesellschaft. Denn nur mit konsequenter Abfalltrennung können Verpackungen recycelt werden – zum Schutz von Klima und Ressourcen. Die bundesweite Partneraktion „Deutschland trennt. Du auch?“ der Initiative „Mülltrennung wirkt“ hatte daher vor allem ein Ziel: so viele Menschen wie möglich zu mehr und besserer Mülltrennung zu motivieren. In über 200 von bundesweit 400 Entsorgungsgebieten klärten die dualen Systeme im Juni dieses Jahres gemeinsam mit den kommunalen Abfallberatungen und mit großen Partnern aus dem Lebensmitteleinzelhandel – EDEKA, Netto Marken-Discount, Netto Deutschland – die Menschen direkt vor Ort über richtige Abfalltrennung auf: mit Live-Events rund um drei Meter hohe XXL-Verpackungen auf öffentlichen Plätzen und zusammen mit dem Trenn-Bären, dem fröhlichen Maskottchen der Initiative „Mülltrennung wirkt”. Flankiert wurden die Events von Influencer-Kooperationen sowie integrierten Media-, Social Media- und PR-Maßnahmen. Schirmherrin von „Deutschland trennt. Du auch?“ war Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

Belohnt wird dieses Engagement nun mit den Nominierungen für die renommierten PR Report Awards 2024 in den Kategorien „Nachhaltigkeit und CSR“ und „Integrierte Kommunikation und Content-Strategie“. „Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir es geschafft, ein gesellschaftlich relevantes Thema auf die öffentliche Agenda zu setzen. Über die unterschiedlichsten Kanäle konnten wir enorm viele Menschen erreichen und mit ihnen in den Dialog treten. Dass wir nun in gleich zwei Kategorien der PR Report Awards auf der Shortlist stehen, bestätigt uns und spornt uns an“, freut sich Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt“.

Von der Idee über die Konzeption bis hin zur operativen Durchführung wurde die Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“ maßgeblich von workinghead entwickelt und begleitet. Das inhabergeführte Beratungsunternehmen war zudem Schnittstelle zwischen den dualen Systemen, allen Partnern sowie rund 20 Agenturen und Dienstleistern.

Die PR Report Awards gehören seit 2002 zu den renommiertesten Auszeichnungen für Kommunikationskampagnen, Beratung, Kommunikationsprofis und Young Professionals im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr bewertete die unabhängige Jury in einem zweistufigen Verfahren knapp 500 Einreichungen und bestimmte die Finalisten in insgesamt 24 Kategorien.

Quelle: Initiative „Mülltrennung wirkt”