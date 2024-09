Sesotec auf der Fakuma Messe 2024 – “Economy meets Ecology“

Die Sesotec GmbH, ein führender Hersteller von Fremdkörperdetektions-, Sortier- und Analysesystemen, wird auch in diesem Jahr auf der FAKUMA Messe in Friedrichshafen vom 15. bis 19. Oktober 2024 vertreten sein.

Unter dem Motto „Economy meets Ecology“ zeigt Sesotec, wie intelligente Technologien und nachhaltiges Wirtschaften Hand in Hand gehen. Besucher haben die Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen und Services von Sesotec in Halle B1, Stand 1301 & 1302 zu entdecken.

Sesotec präsentiert auf der FAKUMA Messe innovative Lösungen für eine effektive und profitable Kreislaufwirtschaft. Das Herzstück des Messeauftritts ist wie schon 2023 die PRE-SORT Sortierplattform. Diese kombiniert das VARISORT COMPACT Sortiersystem, Entstaubungseinheiten, Materialförderung und eine zentrale Steuerung in einer Gesamtlösung. Die Anlagekomponenten wurden weiter optimiert, um noch präzisere Sortierergebnisse zu erzielen. Mit einem modularen Aufbau von Sorter, Entstaubung und Förderung bietet die PRE-SORT Plattform einen einfachen Zugang zu den jeweiligen Gerätekomponenten. Zudem wurde ein Wartungsbereich implementiert, der einen direkten Zugang zu jeder Steuerung der Einzelkomponenten ermöglicht.

Neben der PRE-SORT Plattform präsentiert Sesotec auch weitere bewährte Systeme, darunter den Metalldetektor GF, die Metall-Separiereinheit RE-SORT, den Metall-Separator RAPID VARIO mit drehbarer Separiereinheit und den Metall-Separator PROTECTOR für Extruder, Spritzgieß- und Blasformmaschinen, sowie das Materialanalysesystem FLAKE SCAN.

Neue Funktionen für bewährte Metallseparatoren

Ein weiteres Highlight auf der Messe ist das neue „Monitoring Package“ für PROTECTOR Metallseparatoren, die Herausforderungen wie schwankende Produktqualität, heterogenes Eingangsmaterial und unübersichtliche Prozessparameter löst.

Das Monitoring Package ist eine optionale Sensoreinheit, die direkt an Spritzgießmaschinen und Extrudern Parameter wie Feuchtigkeit, Temperatur und Farbschwankungen des durchlaufenden Materials erfasst. Dadurch können Abweichungen an übergeordnete Systeme gemeldet werden, wodurch Prozesse angepasst und höchste Produktqualität sichergestellt werden können. Das Monitoring Package ermöglicht eine schnelle Integration in die Verarbeitungslinie, reduziert den Kunststoff-Abfall und sorgt für einen konstanten Schmelzpunkt des geförderten Materials. Zudem wird der Energiebedarf für den Schmelzprozess verringert, was umweltschonend ist und die Profitabilität erhöht.

Analysesystem FLAKE SCAN mit neuen Features

Das FLAKE SCAN Analysesystem von Sesotec wurde um drei neue Funktionen erweitert, welche die Effizienz und Anwenderfreundlichkeit erheblich steigern.

1. Label Printer zur Kennzeichnung der Probenbeutel: Um eine direkte Zuordnung der Analyseergebnisse zu den jeweiligen Proben zu erleichtern, kann nun ein Etikettendrucker angeschlossen werden. Mit dieser Funktion lassen sich Etiketten drucken, die unmittelbar auf BigBags oder Probenbehälter angebracht werden können. Diese Option ist nachrüstbar, wodurch auch bestehende FLAKE SCAN Systeme von dieser neuen Funktion profitieren können.

2. Barcode Scanner zur vereinfachten Eingabe der Chargennummer: Für eine schnellere und fehlerfreie Erfassung der Chargennummern bietet FLAKE SCAN nun die Möglichkeit, einen Barcode-Scanner über die USB-Anschlüsse des Systems anzuschließen. Dies reduziert den Aufwand für die manuelle Eingabe und minimiert das Risiko von Eingabefehlern.

3. Korngrößenverteilung: Die erweiterte FLAKE SCAN Software ermöglicht jetzt eine präzise Analyse der Flake Größe. Diese Funktion unterstützt Anwender bei der genauen Bestimmung der Größenverteilung des Materials, was für die Optimierung des Recyclingprozesses von großer Bedeutung ist.

Mit diesen neuen Features bietet das FLAKE SCAN Analysesystem noch präzisere und effizientere Analysemöglichkeiten und trägt maßgeblich zu einer optimierten Kunststoffsortierung bei.

Dietmar Dieing, Vice President Sales Plast bei Sesotec, betont die Bedeutung der FAKUMA Messe: „Die Fakuma bietet uns nicht nur eine ideale Plattform, um unsere innovativen Technologien zu präsentieren, sondern auch, um den Dialog mit Kunden und Partnern zu intensivieren. Die Messe unterstreicht die Bedeutung von Fortschritt und Nachhaltigkeit in der Kunststoffbranche. Für uns ist die Fakuma mehr als nur eine Messe – sie ist ein Schaufenster für die Zukunft der gesamten Kunststoffindustrie.“ Michael Perl, Group Director Sales Division Sorting Recycling, fügt hinzu: „Der Kunststoffkreislauf hat sich vom Konzept zum essenziellen Bestandteil der modernen Kunststoffindustrie entwickelt. Die richtigen Sortiertechnologien am besten mit dem Einsatz von KI sind der Schlüssel, um den wahren Wert von Kunststoffabfällen zu heben und sie in hochwertige, wiederverwendbare Materialien zu verwandeln.“

Für weitere Informationen über die Highlights von Sesotec auf der FAKUMA 2024 besuchen Sie die Website www.sesotec.com/emea/de/lp/fakuma-2024.

Quelle: Sesotec GmbH