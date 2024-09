Deutscher Abbruchverband führt Jahreskongress erfolgreich in Schweden durch

Vom 19. – 21. September 2024 veranstaltete die DA Service GmbH für den Deutschen Abbruchverband (DA) den DA-Jahreskongress. In Eskilstuna / Schweden kamen 122 Verbandsmitglieder zusammen.

In der Mitgliederversammlung wurde über die Aktivitäten der einzelnen DA-Gremien informiert und die nächsten Kongresshighlights, darunter die FACHTAGUNG ABBRUCH 2025, angekündigt. Eine VOLVO-Demoshow und eine Schifffahrt durch Schwedens Fjorde rundeten das vielseitige Programm des DA-Jahreskongresses ab.

Den Auftakt des DA-Jahreskongresses in Eskilstuna / Schweden bildete der Eröffnungsabend im stimmungsvollen Ambiente des Munktell Museums, welches zum VOLVO-Konzern gehört. 122 Verbandsmitglieder kamen auf Einladung von VOLVO Construction Equipment am 19. September zusammen und hatten die Gelegenheit durch die Ausstellung – typisch Schwedisch – zu „Mingeln“. Im Museumsgebäude gab es viele innovative Technologien zu sehen. Während und nach dem anschließenden Abendessen tauschten sich die Teilnehmer über die Neuigkeiten aus der Branche aus.

Mitgliederversammlung

Am Vormittag des 20. Septembers fand die DA-Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand des Verbandes und der Geschäftsführer Andreas Pocha informierten im Elite Hotel über die Aktivitäten der einzelnen DA-Gremien seit der letzten Mitgliederversammlung Ende 2022. Die Geschäftsführerin der DA Service GmbH, Viola Ridderbusch, gab einen Ausblick auf die nächsten großen Veranstaltungen, den FACHKONGRESS SPRENGTECHNIK am 14. November 2024 in Köln und den FACHKONGRESS RECYCLING vom 12. – 13. Februar 2025 in Stockstadt. Darüber hinaus kündigte sie die FACHTAGUNG ABBRUCH 2025 an, die am 14. März 2025 wieder in der STATION-Berlin stattfinden wird. Sechs Monate vorher stehen bereits viele Sponsoren für Europas größte Fachtagung der Abbruchbranche fest. Der Keynote Speaker, Wolfgang Grupp von der Trigema W. Grupp KG, hat seine Mitwirkung ebenfalls bereits fest zugesagt und in Kürze können sich die Aussteller registrieren. Die Vorfreude und die Erwartungen für 2025 sind bereits wieder groß.

VOLVO-Demoshow, Begleitprogramm & Schwedischer Abend

Anschließend hatten die Teilnehmer des Jahreskongresses im VOLVO Customer Center die Möglichkeit, eine beeindruckende Demoshow zu erleben. Selber Bagger fahren und die technischen Neuigkeiten ausprobieren, war im Anschluss möglich. Parallel zur Demoshow konnten als Begleitprogramm einige Teilnehmer bei einer geführten Tour Eskilstunas Altstadt erkunden. Den Tagesabschluss bildete ein Schwedischer Abend. Die Teilnehmer genossen schwedische und internationale Gerichte beim Abendessen im Elite Hotel. Bis in die Nacht hinein wurde anschließend mit den Branchenkollegen diskutiert, gefeiert und in der Bar auch getanzt.

Stimmungsvoller Kongressabschluss auf Schwedens Fjorden

Den stimmungsvollen Kongressabschluss bildete eine mehrstündige Schifffahrt durch die schwedischen Fjorde von Mariefred nach Stockholm. Auch hier hatten alle Teilnehmer noch einmal reichlich Zeit zum Netzwerken und zum Genießen der wunderschönen schwedischen Küste.

Der DA bedankt sich bei allen Mitgliedern, die sich auf den Weg nach Schweden gemacht haben, für die Teilnahme! Ein ganz besonderer Dank gilt VOLVO für die freundliche Einladung ins Munktell Museum und ins Customer Center.

Der nächste DA-Jahreskongress wird vom 17. bis 19. September 2026 in Magdeburg stattfinden.

Quelle: Deutscher Abbruchverband (DA)