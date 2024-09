Vecoplan auf der Ecomondo 2024: Mit Technik und Nähe begeistern

Der Maschinenbauer präsentiert sich als starker Partner für seine italienischen Kunden.

Auf der internationalen Fachmesse Ecomondo 2024 (5. bis 8. November, Rimini), präsentiert Vecoplan einen leistungsstarken Einwellenzerkleinerer, der mit hohem Durchsatz und niedrigen Betriebskosten überzeugt. Und falls die Besucher das Team der italienischen Niederlassung noch nicht kennen, haben sie in Rimini die Möglichkeit dazu.

Auf einer Fläche von 96 Quadratmetern zeigt Vecoplan auf der Ecomondo in Halle A2, Stand 201-100 mit dem VIZ 1300 S ein interessantes Exponat für die Wertstoffzerkleinerung. Ausgestattet ist dieser Schredder erstmals mit automatisch verstellbaren Gegenmessern. Der Anwender kann den Zerkleinerer über die Rotor- und Messerbestückung sowie die entsprechende Auswahl der Siebgröße detailliert an die In- und Output-Anforderungen anpassen. Der VIZ überzeugt mit niedrigen Betriebskosten und maximalem Durchsatz.

Einen weiteren Schwerpunkt legt Vecoplan auf die Materialaufbereitung für das chemische Recycling. Damit unterstützt der Maschinenbauer Verarbeiter dabei, die Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Denn dieses Verfahren schließt die Lücke zwischen mechanischen Aufbereitungsverfahren und energetischer Verwertung. Es lassen sich Ressourcen aus gemischten, verunreinigten Kunststoffabfällen wiedergewinnen, die zu komplex sind, um sie mit mechanischen Recyclingverfahren zu verarbeiten. Vecoplan setzt dabei auf ein effizientes Trockenreinigungsverfahren. Wie trockengereinigtes Material genau aussieht, erfahren Besucher live auf dem Messestand.

Die Ecomondo nutzt Vecoplan zudem, um Fachbesuchern das mittlerweile eingespielte Team der 2021 in Italien gegründeten Betriebsstätte vorzustellen. Die Mitarbeitenden sind allesamt Muttersprachler. Neben einem eigenständigen Vertriebsbüro wurde auch der Bereich Service deutlich erweitert: Zu dem Digitalisierungskonzept Vecoplan Smart Center (VSC) kommt ein zuverlässiger lokaler Support hinzu. Auch die Ersatzteilversorgung hat Vecoplan konsequent für den hiesigen Kundenstamm ausgedehnt. Damit kann der Anbieter den italienischen Markt direkt betreuen.

Fachbesucher können sich auf dem Messestand nicht nur mit den Experten austauschen, sondern die Maschinen auch „erleben“. Dazu stellt Vecoplan interaktive Touchdisplays bereit. Vecoplan auf der Ecomondo: Halle A2, Stand 201-100.

Quelle: Vecoplan AG