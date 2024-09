Aluminium 2024: Steinert präsentiert Sortiersystem „Plasmax | LIBS“ …

… sowie weitere führende Technologien zur Aluminiumsortierung

Reinheit ist weiterhin das höchste Ziel, wenn es um die Aufbereitung von Sekundärrohstoffen geht. Exporte von minderwertigen Qualitäten sind Vergangenheit und die Erstellung höchster Reinheit heute eine Grundbedingung. Mit Präsentation der „Plasmax | LIBS“ auf der IFAT 2024 im Mai, setzte Steinert erneut Maßstäbe und zeigte, wie modernste Technologie zur Schaffung hochwertiger Aluminium-Fraktionen beitragen.

Auf der Aluminium 2024 vom 8. bis 10. Oktober in Düsseldorf erwartet die Besucher ein beeindruckendes Portfolio an Technologien, die den Wandel in der Aluminiumindustrie maßgeblich vorantreiben. Auf dem Steinert-Messestand erfahren Interessierte, wie kontinuierliche Innovationen und gezielte Entwicklung entscheidende Lücken im Recyclingprozess schließen.

Trennt Aluminium nach Legierung

Die neueste Entwicklung in diesem Bereich, die Steinert Plasmax | LIBS, ermöglicht die effiziente Separation von Aluminiumschrott in drei spezifizierte Legierungsprodukte – und das in nur einem Durchlauf. Mit einem hohen Durchsatz und ihren drei Materialausträgen, stellt diese Technologie die wohl fortschrittlichste Verarbeitung hochwertiger Aluminiumschrotte dar und wird damit allen heutigen Industriestandards gerecht. Die neuartige Multi-Spot-Analyse, die mehrere Laser-Messpunkte umfasst, garantiert eine optimale und verlässliche Detektion.

Karl Hoffmann, Global Sales Director Metal Recycling bei Steinert, betont die Bedeutung dieser Entwicklung: „Die präzise Sortierung von Aluminiumlegierungen mittels der Steinert Plasmax | LIBS liefert Qualitäten, die eine hervorragende Grundlage für den steigenden Bedarf an recyceltem Aluminium schaffen. Besonders im Zuge des aktuellen Gezeitenwende „Dekarbonisierung“, zum Beispiel in der Automobilindustrie und ihrer Lieferketten, ist der verstärkte Einsatz hochwertiger Recyclingmaterialien unerlässlich. Es freut mich sehr, dass wir mit der Steinert Plasmax | LIBS eine eigens entwickelte Technologie vorstellen können, die neue Standards in der Aluminiumkreislaufwirtschaft setzt.“

Hochentwickelte Basistechnologie, die den Unterschied macht: XRT

Im Zentrum des Messeauftritts steht ebenfalls die weltweit etablierte Steinert XSS T EVO 5.0, ein Sortiersystem mit Röntgentransmissionstechnologie, das bei der Trennung von Schwer- und Leichtmetallen im Markt seit Jahren Standards setzt. Durch die präzise Separation entstehen definierte und saubere Aluminium-Fraktionen, die den Anforderungen moderner Recyclingprozesse gerecht werden. Diese Technologie ist bereits bei zahlreichen führenden Unternehmen im Einsatz. Rund um den Globus finden sich zufriedene Kunden, wie etwa der norwegische Marktführer Metallco AS.

Øyvind Frebrich, CEO Metallco-Sorting in Fredrikstad, schätzt die Qualität von Steinert Sortiertechnologien: „Wir sortieren unser Material mit einer Steinert XSS T, auf der wir Aluminium in Guss- und Knetaluminium trennen. Hier erreichen wir Reinheiten von über 99 Prozent. Solche Qualitäten sind gefragt und erzielen lukrative Marktpreise.“

Update für das Recycling-Flaggschiff Steinert KSS

Seit Jahren ist das Multisensor-Sortiersystem Steinert KSS weltweit im Einsatz. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Millionen Betriebsstunden präsentiert Steinert jetzt die neue EVO 6.0-Generation. Die Steinert KSS | XT CLI EVO 6.0, unter anderem eingesetzt für die hochpräzise Trennung von Aluminiumgemischen (Twitch), macht den Anfang für das Update, das sukzessive über die gesamte Produktfamilie ausgeweitet wird. Zahlreiche neue Features für einen noch beständigeren und komfortableren Betrieb halten Einzug.

Gemeinsam die Sortiersysteme von morgen erkunden

Die Präsentation auf der Aluminium 2024 in Düsseldorf verspricht aufregende Einblicke in die Zukunft der Sortierung. Steinert lädt alle Interessierten herzlich auf den Messestand 6F01 in Halle 6 ein, sich mit dem Recyclingspezialisten auszutauschen und gemeinsam die Sortiersysteme von morgen zu erkunden.

Quelle: Steinert GmbH