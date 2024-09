Ungebrochene Nachfrage nach neuen UNTHA 4-Wellen-Zerkleinerern

Das Interesse an der bereits weltweit erfolgreichen RS-Modellreihe von Untha shredding technology ist stark gestiegen, nachdem der österreichische Premiumhersteller industrieller Zerkleinerungslösungen, auf der IFAT in München die vierte Generation seiner 4-Wellen-Zerkleinerer vorstellte.

Mit einer Vielzahl neuer bzw. verbesserter Funktionen erregte diese Innovation schnell die Aufmerksamkeit der Branche. 17 Kunden sicherten sich bereits die ersten Zerkleinerer der neuen Generation.

„Die Zerkleinerer der UNTHA RS-Klasse tragen seit Jahrzehnten zur wirtschaftlichen und ökologischen Verwertung vieler unterschiedlicher Arten von ‚Abfall‘ bei. Die Technologie, die in diesen Maschinen steckt, wird beständig weiterentwickelt. Auf der IFAT in München präsentierten wir die nun vierte Generation dieser Baureihe. Die vielseitig einsetzbaren 4-Wellen-Zerkleinerer zeichnen sich durch diverse Neuerungen aus: Ein noch solideres Maschinengehäuse für eine längere Lebensdauer, Anpassungen beim Schneidwerk zur Steigerung des Durchsatzes sowie eine noch einfachere Wartung und Instandhaltung. Wir freuen uns über das positive Feedback aus der Branche und die große Nachfrage“, sagt Peter Streinik, Head of Global Sales bei Untha shredding technology.

Sowohl für den kompakten Zerkleinerer RS40 als auch für den größeren, leistungsstarken RS100 liegen Bestellungen aus Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Türkei vor. Darüber hinaus sind Projekte in Polen, Nordamerika, Spanien und Frankreich in Planung. Die ersten Aufträge – fünf RS40 und zwei RS100 −, die für das Vereinigte Königreich bestimmt sind − wurden bereits auf der IFAT abgeschlossen, noch bevor die Messe beendet war. Diese Maschinen werden für Anwendungen in Bereichen wie der Akten- und Datenvernichtung, Zerkleinerung von Elektroschrott und Metallspänen sowie in der Produktvernichtung eingesetzt. Zwei der Zerkleinerer werden in Großbritannien auf Lager gehalten, um interessierten Kunden eine rasche Lieferung zu gewährleisten.

Einige der neuen 4-Wellen-Zerkleinerer werden für den deutschen Markt produziert: darunter zwei RS40 und ein RS100, die beschichtete Kupfer- und Aluminiumfolien zerkleinern werden. Diese Folien kommen in der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Eine weitere RS40 wird für eine Aktenvernichtungsanlage produziert.

Auch Kunden in der Türkei interessieren sich für die neuen RS-Modelle. In der Türkei ist vor allem die Verwertung von Abfällen für die Produktion von Ersatzbrennstoffen mit dem 1-Wellen-Zerkleinerer XR ein großes Thema. Mittlerweile verzeichnet Untha Türkiye aber auch eine steigende Nachfrage nach der innovativen 4-Wellen-Technologie. Zwei Zerkleinerer vom Modell RS40 werden daher die weite Reise vom österreichischen Untha Headquarter in die Türkei antreten, um dort in einem Automobilwerk und in einer Produktvernichtungsanlage zum Einsatz zu kommen.

Kontinuierliche Entwicklung und Innovation

Peter Streinik: „Die Ernennung unseres neuen Chief Innovation Officer Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth zeigt, dass wir uns der kontinuierlichen Innovation und Entwicklung verschrieben haben. Unser Anspruch ist es, bewährte Produkte weiterzuentwickeln und neue Innovationen auf den Markt zu bringen, um unseren Kundinnen und Kunden stets passende Zerkleinerungslösungen für ihre Anforderungen und Anwendungsbereiche anbieten zu können.“ Die Entwicklung neuer Modelle der RS-Reihe ist bereits im Gange, weitere Markteinführungen sind für 2025 geplant.

Von den sechs verfügbaren RS-Modellen – RS30, RS40, RS50, RS60, RS100 und RS150 −, die eine große Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen ermöglichen, sind derzeit weltweit bereits mehr als 5.000 Zerkleinerer installiert.

Quelle: Untha shredding technology GmbH