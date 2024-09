Geschmackvolles Recycling: Papier mit Teeresten

Innovative Partnerschaft führt Teereste in Produktzyklus zurück.

Die Unternehmen Gmund Papier GmbH & Co. KG , Marktführer in der Entwicklung und Herstellung ökologischer Designpapiere, und P&T Paper & Tea GmbH sind eine partnerschaftliche Zusammenarbeit eingegangen. Durch die Herstellung von qualitativ hochwertigem, umweltfreundlichem Papier schließen sie Kreisläufe für mehr Nachhaltigkeit. Aus trockenen Teeresten erzeugen sie das besondere Paper & Tea Teepapier.

Ein zentraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsengagements von Paper & Tea ist das effiziente Waste-Management zur Reduzierung der Umweltbelastung. In der Praxis bedeutet dies, Abfall zu vermeiden, Kreisläufe zu schließen und Ressourcen optimal zu nutzen. So entstand die Idee, unvermeidliche Reststoffe, wie Teereste aus Aromaproben und Ausschussware, wiederzuverwerten. Mit Unterstützung von Gmund Papier werden trockene Reste jetzt verwendet, um hochwertiges Papier mit einem zehnprozentigen Teeanteil herzustellen, wodurch ein neues Designprodukt entsteht.

Jean-Philippe Aiguier, Director Sustainability bei Paper & Tea, erklärt: „Die Entscheidung für den Papierhersteller Gmund als Partner ist uns leichtgefallen. Geht es um Umweltschutz, setzt das Unternehmen Standards und entwickelt mit Begeisterung nachhaltige Lösungen. Damit übernimmt Gmund nicht nur eine Vorreiterrolle, sondern ist auch der perfekte Partner, mit dem wir unsere eigenen Ziele erreichen können.“

Tradition mit Zukunftslösungen kombiniert

Gmund Papier steht für Papierproduktion auf höchstem Niveau. In Gmund am Tegernsee (Oberbayern) entstehen seit Generationen hochwertige Designpapiere für nachhaltige Markenaufritte. Energieeffizienz, modernste Technologie und Umweltschutz stehen dabei für den Papierhersteller an oberster Stelle. Wie Paper & Tea hat auch Gmund Papier mehrwertige Lösungen für die eigenen Abfälle geschaffen. Sorgfältiges Recycling von Produktionsresten ist eine von vielen Maßnahmen. Jedes Gmund Papier besitzt dadurch einen Pre-Consumer-Recyclinganteil von circa 20 Prozent.

Im Greenfibra Labs, einem Spin-off des Papierherstellers Gmund, werden nachhaltige Verpackungslösungen und der Einsatz alternativer Pflanzenfasern erforscht. Hier entsteht die Grundlage für die Entwicklung des neuen Teepapiers. Sabrina Gassner, Projektleitung der Partnerschaft und Papierexpertin aus Gmund, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Inspiration und der authentische Einsatz für unsere Umwelt machen Paper & Tea zum perfekten Partner, der dieselben Ziele im Blick hat: Durch innovative Ideen und Produktentwicklungen unseren Planeten zu schützen und einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.“

Jedes Teepapier ein Unikat

Das neue Paper & Tea Teepapier kommt bereits bei der Außenbox des Tea for Tomorrow Adventskalenders, den unternehmenseigenen Visitenkarten sowie bei den Menükarten in den Paper & Tea Stores zum Einsatz. Im Unterschied zu herkömmlichem Papier treten die Inhaltsstoffe hierbei auch optisch in Erscheinung. Das macht jedes Papier zum Einzelstück.

Außerdem werden auch andere Produkte, wie etwa die Origin-Etiketten auf 100 Prozent Gmund Hanfpapier und die Schokoladenverpackungen auf Gmund Colors Matt Papier, umgestellt.

Quelle: P&T Paper & Tea GmbH