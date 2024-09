Mobilität als Beruf: Chancen von Logistik und Personenbeförderung in Echtzeit erfahren

„Bayern gemeinsam bewegen“ am 19. Oktober 2024: Veranstaltung von Branchenverbänden im Münchner Olympiapark macht breites Spektrum an Berufen und Themen sichtbar. Sie liefert Jugendlichen und Eltern direkten Zugang zu Chancen und Perspektiven bei Dienstleistungen, die zwar unser aller Leben begleiten, aber oft im Verborgenen geschehen.

Wenn es am 19. Oktober 2024 am Hans-Jochen-Vogel-Platz im Münchner Olympiapark bei

„Bayern gemeinsam bewegen“ heißt „Mobilität – Logistik und Personenverkehr hautnah“,

dann ist der Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e.V. (VBS) mit kompetenten Ansprechpartnern und mit diversen Vertretern und Fahrzeugen von Mitgliedsunternehmen dabei.

Als weitere Partner der Veranstaltung sind im Olympiapark präsent:

• Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

• Bundesagentur für Arbeit,

• Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM),

• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),

• Deutsche Verkehrswacht Bayern,

• Fahrschule „Auf Achse“,

• IHK München und Oberbayern,

• Jobcenter München,

• Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) e.V.,

• Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT) e.V.,

• LBS – Landesverband Bayerischer Spediteure e. V..

• Landeshauptstadt München (Referat für Arbeit und Wirtschaft) und MBQ,

• Logistik Initiative Bayern,

• Taskforce FKS+,

• und Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Entsprechend weit gespannt ist das präsentierte Spektrum von der Logistik über öffentliche

„Personen-Mobilität“ bis zur Entsorgung. Die ganztägige Veranstaltung zielt darauf ab, die

vielfältigen Berufsbilder der Logistik- und Mobilitätsbranche allen Interessierten, die eine

neue, spannende, abwechslungsreiche berufliche Herausforderung suchen, unmittelbar

zugänglich zu machen. Besonders angesprochen werden Schülerinnen, Schülern und deren

Eltern im Rahmen der Berufsorientierung. Die beteiligten bayerischen Mobilitäts- und

Logistikverbände wollen die Plattform nutzen, um Fachkräfte von morgen frühzeitig zu

mobilisieren, zugleich den Güterverkehr sowie den Personenverkehr erleb- und anfassbar zu machen sowie über aktuell diskutierte Themen zu informieren.

„Um junge Leute für Berufe in der Entsorgungswirtschaft zu gewinnen, fahren wir die Extra-Meile“

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr unterstützt das Event, Minister Christian Bernreiter wird bei der Veranstaltung die Rolle der Branche für den Freistaat darstellen. Chancen in Dienstleistungsberufen zu erkennen, die zwar unser aller Leben begleiten, aber oft im Verborgenen geschehen – dazu bietet dieser Samstag umfassende Gelegenheit. „Um junge Leute für Berufe in der Entsorgungswirtschaft zu gewinnen, fahren wir die Extra-Meile“, sagt VBS-Präsident Stefan Böhme. Es gehe darum, sichtbar zu machen, welche Bandbreite an Möglichkeiten sich aus den diversen Berufsbildern in diesen Branchen ergibt. Stefan Böhme weiter: „In unserer Branche haben junge Leute die Möglichkeit, tagtäglich aktiv am Umwelt- und Klimaschutz mitzuarbeiten. Die mittelständisch geprägte private Entsorgungswirtschaft sucht motivierte junge Leute und bietet interessante Jobs, zum Beispiel als Lkw-Fahrer, Disponent, Umweltingenieur oder als Mitarbeiter in einer unserer vielfältigen Entsorgungsanlagen.“

Insbesondere Eltern als nach wie vor wichtigste Influencer bei Berufsorientierung und

Berufswahl sollen am 19. Oktober Gelegenheit bekommen, ein Update in Sachen Logistik,

Mobilität, Güter- und Personenverkehr zu gewinnen. Bei Schnupper-Fahrstunden mit Lkw

und Bus genauso wie beim virtuellen Fahren in Simulatoren besteht die Möglichkeit zu einem Blick in den „Maschinenraum“ einer Branche, die für die tägliche Ver- und Entsorgung der Bevölkerung sowie deren eigene Mobilität unverzichtbar ist.

Weitere Programmpunkte sind:

• VR-Erlebnis „LKW- & Busfahren“ | Talent beweisen | Gefühl entwickeln

• Moderne LKW | Busse | Müllfahrzeuge live unter die Lupe nehmen

• Probesitzen „auf dem Bock“ und den Arbeitsplatz „Kraftfahrer“ kennen lernen auf

Sattelzugmaschinen, Autotransportern, Doppelstock-Bus, e-Abfallsammelfahrzeug,

Brennstoffzellen-Abfallsammelfahrzeug, Kleinbus und Transporter, Lastenfahrrad (EBike)

• Transport & Logistik aus einer anderen Zeit in Museumsbussen und Oldtimer-LKW

• der Verkehrspolizei und den Mautkontrolleuren bei der Arbeit über die Schulter sehen

• den toten Winkel selbst erkennen

Mit einer besonders verlockenden Version logistischer Dienstleistung ist bei der

Veranstaltung dafür gesorgt, dass nicht nur der Appetit auf Informationen gestillt wird,

sondern auch der kleine „Hunger & Durst zwischendurch“: Food-Trucks sorgen für

kulinarische Überraschungen, begleitet von einer Live-Band und einem bunten

Bühnenprogramm.

Weitere Informationen zur Veranstaltung online unter:

https://www.c-na.de/logistik-initiative-bayern/bayern-gemeinsam-bewegen-muc/

Quelle: Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e.V.