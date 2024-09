Aurubis eröffnet ASPA-Recyclinganlage in Belgien

Am 4. September hat Multimetallproduzent Aurubis die Recyclinganlage ASPA am Standort Beerse (Belgien) in Betrieb genommen.

„Dieser neue, hochmoderne und komplett eigens entwickelte hydrometallurgische Prozess, ASPA, ist ein weiteres Paradebeispiel für die innovative Stärke von Aurubis. Wir leisten Pionierarbeit bei der nachhaltigen Metallherstellung und heben Recycling damit auf ein neues Niveau,“ sagte COO Multimetall Recycling Inge Hofkens bei der Eröffnung.

Verstärkte Effizienz im Metallrecycling

Die ASPA-Anlage verarbeitet Anodenschlämme, ein wertvolles Zwischenprodukt aus der Kupferelektrolyse von den Aurubis-Recycling-Standorten in Beerse und Lünen (Deutschland). Der neue Prozess bietet zwei wesentliche Vorteile: Mit dem neuen Verfahren können mehr Edelmetalle sowie Zinn in noch kürzerer Zeit aus dem Anodenschlamm ausgebracht werden.

Mit dieser Investition von rund 33 Millionen Euro setzt das Unternehmen ein Zeichen für die Weiterentwicklung von Aurubis Beerse und für eine verstärkte Vernetzung der europäischen Standorte. Aurubis schafft so noch mehr Synergien durch die Optimierung der Materialflüsse. „Ich bin stolz, heute die neue ASPA-Anlage zu eröffnen; die Fertigstellung ist eine starke Leistung des Teams von Aurubis Beerse. Die erfolgreiche Inbetriebnahme von ASPA ist ein Ergebnis der großen Expertise und dem metallurgischen Know-How des Teams mit intensivem Engagement für die Kreislaufwirtschaft,“ sagte Dirk Vandenberghe, Werkleiter in Beerse, am 4. September.

Strategisches Wachstum weltweit

ASPA ist eines der großen Investitionsprojekte in der strategischen Roadmap von Aurubis und stärkt die Position des Unternehmens als eines der weltweit effizientesten und nachhaltigsten Hüttennetzwerke. „Metallrecycling ist ein Wachstumsfeld für Aurubis und unser Unternehmen zeichnet sich immer mehr als wichtiger Eckpfeiler der europäischen Kreislaufwirtschaft aus. Und unsere Ambitionen gehen noch weiter: Neben ASPA eröffnen wir einen komplett neuen Recyclingstandort in Georgia, USA und eine weitere Recyclinganlage für die Wiedergewinnung wertvoller Metalle wie Nickel und Kupfer an unserem belgischen Standort in Olen,“ teilt COO Inge Hofkens mit.

Mit ASPA schafft Aurubis etwa 20 zusätzliche Arbeitsplätze in Beerse, wo insgesamt etwa 500 Kollegen und Kolleginnen arbeiten. „Mit der Realisierung des Projekts ASPA setzt Aurubis Beerse konsequent seine Ziele um. Das Unternehmen sichert auch in Zukunft die effizientere Nutzung von Rohstoffen und einen umweltschonenderen Ansatz. Eine tolle und nachhaltige Investition,“ sagt Bart Craane, Bürgermeister der Gemeinde Beerse.

Über Aurubis Beerse:

Das Werk in Beerse verarbeitet mehr als 200.000 Tonnen Multimetallschrott jährlich – von komplexen Rückständen bis zu hochwertigen Schrottsorten – und stellt daraus Metalle, Metallprodukte und Mineralien her. Seit der Übernahme der Standorte in Beerse und Berango in 2020 hat Aurubis seine Rolle als einer der weltweit führenden Kupferrecycler weiter ausgebaut und verarbeitet nun insgesamt mehr als eine Million Tonnen Recyclingmaterialien pro Jahr.

Quelle: Aurubis AG