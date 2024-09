Fachmessen Recycling-Technik & Solids 2024 bieten ein beeindruckendes Programm

Am 9. und 10. Oktober 2024 gehen in Dortmund die beiden Fachmessen Recycling-Technik & Solids wieder mit einem eindrucksvollen Gesamtprogramm an den Start. Neben der hochwertigen Ausstellung und 390 namhaften Technologieanbietern warten auf das Fachpublikum im Herbst ein innovativer Hackathon, spannende Vortragsreihen und ausgesuchte Themenrouten. Auf dem Freigelände sorgen spektakuläre Live-Explosionen mit Spitzenradsportler Robert Förstemann für zusätzliche Unterhaltung. Mit den Schwerpunkten Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Prozessautomatisierung setzt der Veranstalter einmal mehr auf brandheiße Themen der Branchen.

Bei ihrem nächsten Auftritt am 9. und 10. Oktober präsentieren sich die Fachmessen Recycling-Technik & Solids in Dortmund erneut mit einem beeindruckenden Gesamtprogramm. Das Event beleuchtet sämtliche Facetten der Schüttgut-, Prozess- und Recyclingtechnologien und legt dabei den Schwerpunkt wieder auf hochaktuelle Themen. „Im Herbst rücken wir die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Prozessautomatisierung in den Fokus und entsprechen damit dem derzeitigen Druck, der in den Branchen vorherrscht“, betont Anna Lena Sandmann, Verantwortliche vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH.

Entsprechend groß ist das Interesse und aufgrund der hohen Nachfrage wächst die Ausstellungsfläche im Herbst von bisher drei auf vier Hallen an. Sie bietet nun genügend Raum für die Exponate der mittlerweile 390 namhaften Aussteller und Newcomer. Ebenso wie die geplanten Themenrouten, auf denen Besucher Informationen zu ausgewählten Fragestellungen finden, spiegelt auch das Rahmenprogramm die Messeschwerpunkte wider. In wertvollen Fachvorträgen informieren Experten aus Industrie, Forschung und Lehre über wichtige Aspekte und Trends der Branchen. Viele renommierte Firmen haben bereits ihren Besuch im Herbst angekündigt. So werden zum Beispiel Vertreter von Goldbeck GmbH, Remondis GmbH & Co. KG oder Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG in Dortmund erwartet.

Spannende Vorträge und fulminante Live-Explosionen erwarten das Publikum

Wie schon bei vergangenen Terminen führen angesehene Kompetenz-Partner durch das Programm der Solution und Innovation Center und die bisher bekannten Leitthemen geben einen Vorgeschmack auf hochkarätige Referate. So organisiert zum Beispiel Dr. Dirk Textor, Vorsitzender der Graf Holding GmbH in Teningen, das Vortragspanel zu Rezyklateinsatzquoten in verschiedenen Wirtschaftszweigen und Thomas Fischer, Referent des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. und Geschäftsführer der Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe, begleitet das Baustoffrecycling-Panel. Auf der Impuls Center Bühne bereichern Keynote Speaker das Programm und geben Anregung zu übergreifenden Themen wie Mitarbeiterbindung, Energieknappheit, Klimawandel oder Künstliche Intelligenz.

Natürlich kommt auch der Brand- und Explosionsschutz nicht zu kurz. Ein Vortragspanel behandelt dieses wichtige Fachgebiet und Premiumpartner REMBE GmbH Safety+Control führt anschaulich vor, wieviel Zündstoff im Umgang mit Pulvern steckt. Insgesamt dreimal knallt es am 9. und 10. Oktober 2024 auf dem Freigelände der Messen, wenn erstmals Spitzenradsportler Robert Förstemann in die Pedale tritt und Kult-Kommentator Eddy Mielke das explosive Live-Spektakel moderiert.

Erster Challengegeber nutzt die Chance des neuen Hackathons

Auch die Vorbereitungen für den „Bulk Masters“ Hackathon kommen in die heiße Phase und mit Zeppelin Systems GmbH steht der erste Challengegeber fest. „Als globaler Anlagenbauer ist der Hackathon eine wunderbare Gelegenheit für uns, eingetretene Pfade zu verlassen und neue, innovative Lösungswege zu finden“, freut sich Hans Schneider, Vice President des Unternehmens für Technology & Innovation, auf das parallele Event. Alles in allem versprechen die Recycling-Technik & Solids Dortmund also ein explosives Gesamtpaket, das einen Besuch lohnenswert macht.

Zusatzinfo: Bulk Masters Hackathon

Vom 8. bis 10. Oktober 2024 veranstaltet Easyfairs erstmals im Rahmen der Recycling-Technik & Solids Dortmund den BULK MASTERS Hackathon. Das moderne Veranstaltungsformat Hackathon stammt ursprünglich aus der IT-Branche, wo es bei der Entwicklung kreativer Soft- oder Hardwarelösungen eingesetzt wird. Mit dem BULK MASTERS überträgt der Veranstalter diese agile Verfahrensweise auf den Bedarf der Prozess- und Recyclingindustrie. Während der beiden Veranstaltungstage erarbeiten dabei interdisziplinäre Teams, bestehend aus Studenten, Start-ups und anderen Nachwuchstalenten, mit kreativen Methoden innovative Ideen und Lösungsansätze für die brandaktuellen Fragestellungen der sogenannten Challenge-Geber.

Bis zu drei Firmen haben die Möglichkeit, sich als solcher zu beteiligen und ihre Herausforderungen einzubringen. Sie profitieren von den Ergebnissen und Kontakten zu talentierten Nachwuchskräften. Eine unabhängige Jury kürt nach der Präsentation am zweiten Messetag die Gewinner und attraktive Preisgelder für die ersten drei Plätze spornen zusätzlich an. „Food goes Powder“ und „Young Professionals“ sind die diesjährigen Leitthemen des BULK MASTERS in Dortmund. Unter diesen Mottos wird nach revolutionären Ideen gesucht, wie wir zukünftig Lebensmittel verarbeiten und konsumieren oder wie Unternehmen junge Fachkräfte für sich gewinnen können. Weitere Informationen unter: http://www.bulkmasters.de

