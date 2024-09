Neuer Pollutec-Treff in Paris am 26. und 27. November 2024

Die führende Messe in Frankreich und Europa für umweltfreundliche Lösungen für Industrie, Kommunen und Regionen – traditionell von RX France in Lyon organisiert – bietet nun einen neuen Termin im Zweijahresrhythmus für die Umwelt- und Klimabranche an: Treff am 26. und 27. November auf dem Ausstellungsgelände Paris Expo, Porte de Versailles, Halle 1.

Seit über 45 Jahren wird die Pollutec als führende europäische Messe für Umwelt- und Klimaschutzlösungen für Industrie, Kommunen und Regionen anerkannt. Alle zwei Jahre ist sie Meeting Point für zehntausende Fachleute (51.000 Teilnehmende, 2.000 Aussteller, darunter 200 Start-ups im Jahr 2023) in Lyon. Ergänzend zu diesem mittlerweile ikonischen Event hat das Pollutec-Team ein neues zweijährliches Treffen in Paris ins Leben gerufen.

Die Dringlichkeit des Klimawandels und beschleunigte gesetzliche Rahmenbedingungen sowie die daraus resultierenden Innovationen der Industrie erfordern tatsächlich einen regelmäßigen Kontakt zum gesamten Umfeld der Akteure, die sich für den ökologischen Wandel einsetzen. Die Pariser Ausgabe positioniert sich mit einem geografisch ergänzenden Ansatz, denn der Standort liegt näher an bestimmten Regionen wie dem Grand Ouest, den Hauts-de-France, dem Grand Est sowie den nordeuropäischen Ländern und Brüssel, Betreiber des Green Deal.

Die Pollutec Paris wird mit 11 großen traditionellen Angebotsbereichen wie in Lyon einen systemischen Ansatz bieten. Er spielt bei Umweltfragen, mit denen sich private und öffentliche Akteure konfrontiert sehen, eine entscheidende Rolle. Diese Ausgabe wird sich auf vier Hauptthemen konzentrieren, aus denen das Programm der Pollutec Paris 2024 abgeleitet sein wird:

Richtlinien: Was muss man verstehen und umsetzen, wie kann man sich anpassen?

Finanzierung des ökologischen Wandels in den Unternehmen

Ressourcen: Kreislaufwirtschaft, Verwertung, Nutzung, KI usw.

Beschäftigung & Ausbildung: Gut ausgebildete und kompetente Fachkräfte

Ein Workshop-Bereich und ein Forum für Beschäftigung & Ausbildung werden die Hauptbühne „La Tribune“ ergänzen. Dort werden zahlreiche europäische und französische Persönlichkeiten aus dem Umweltbereich über Lösungen für Umweltprobleme diskutieren. Die Pollutec kündigt somit die ersten Referenten an, die im Rahmen der Messeforen sprechen werden:

Brune Poirson, Leiterin des Geschäftsbereichs Nachhaltigkeit bei Accor, wird über die Bedeutung gesetzlicher Vorschriften bei der Umgestaltung von Modellen und Nutzungsgewohnheiten sprechen. Sylvain Waserman, Präsident von Ademe, und Paloma Aba Garrote, Geschäftsführerin von Cinea, werden gemeinsam über die Themen Richtlinien und Finanzierung referieren, um den Green Deal zu diskutieren, der vor fünf Jahren in Europa eingeführt wurde.

Marie Ekeland, Gründerin und Chefin des Fonds 2050, wird über die Bedeutung von Finanzen bei der Begleitung von Projekten und Unternehmen mit Reichweite berichten.

Elin Bergman, Mitgründerin von Nordic Circular Hotspot, wird über das Thema Ressourcen sprechen, und zwar insbesondere über die Kreislaufwirtschaft.

Pierre-Emmanuel Martin, Chef von Carbon, wird den Bereich Beschäftigung und Ausbildung anhand der Reindustrialisierung Frankreichs und dem damit verbundenen Bedarf erläutern.

„Wir hatten uns 2023 in Lyon entschieden, mit der Pollutec Paris einen neuen Raum für Begegnungen und Austausch innerhalb der Branche zu schaffen, und zwar in zweijährlichem Rhythmus als Ergänzung zur Pollutec. Damit wollen wir den Akteuren angesichts der beschleunigten Auswirkungen des Klimawandels, neuer Richtlinien usw. zur Seite stehen. Der neue Standort ermöglicht es uns außerdem, uns stärker der europäischen Ebene und den regulatorischen Herausforderungen zu nähern, denn sie stellen einen unserer Grundpfeiler für die Pollutec Paris 2024 dar“, sagt Anne-Manuèle Hébert, Geschäftsführerin der Pollutec. „Dank dieser systemischen Ausrichtung der Branche, die sozusagen das ‚Erbgut‘ der Pollutec darstellt, können wir gemeinsam mit unserem Ökosystem nun jährlich in Paris oder Lyon globale Aktionsstrategien mitentwickeln.“

Im Rahmen dieser neuen Veranstaltung in Paris organisiert die Pollutec auch den neuen Wettbewerb „Young Talent Awards“. Ergänzend zu den Pollutec Innovation Awards, die in Lyon veranstaltet werden und technologische Innovationen mit hohem Marktpotenzial im Umweltsektor auszeichnen, hat dieser Award das Ziel, zehn innovative Projekte ins Rampenlicht zu rücken, die derzeit in den „Ideenschmieden“ von Universitäten und Elitehochschulen konzeptioniert werden. Die zehn Projekte werden in einem exklusiven Forum vorgestellt, und zwar neben dem Bereich Beschäftigung & Ausbildung. Die Projektträger werden ihre Ideen am Mittwoch, den 27. November, auf der Hauptbühne vor einem Jurygremium aus großen Unternehmen und Branchenexperten kurz präsentieren. Der Preisträger der Young Talent Awards gewinnt einen Start-up-Stand auf der Pollutec 2025 in Lyon.

Tickets sind bereits über die Internetseite erhältlich: https://www.pollutecparis.com/fr-fr/participer.html

Quelle: RX France