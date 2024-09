SortX – der erste mobile Sortiercontainer zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung in Flüssen

Stadler Anlagenbau GmbH bündelt seine Kräfte mit dem Umweltunternehmen everwave, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Ozeane und Flüsse zu säubern. Mit Müllsammelbooten entfernt everwave Abfälle aus Flüssen und verhindert so, dass diese in die Ozeane gelangen.

Gemeinsam haben die beiden Unternehmen ein wegweisendes Projekt gestartet: Die Entwicklung des weltweit ersten mobilen Sortiercontainers SortX zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung in Flüssen. SortX ermöglicht die effiziente Trennung verschiedener Materialien und kann Abfälle nach Wertstoffen und Nicht-Wertstoffen sortieren. Hierdurch wird sichergestellt, dass die in den Flüssen gesammelten Kunststoffe verwertet werden können, um den Recyclingkreislauf zu schließen.

Schnell aufgebaut, keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich

Der für mobile Einsätze ausgelegte SortX ist kompakt und außerdem schnell aufgebaut und betriebsbereit. Mit sechs Tonnen Gewicht eignet er sich uneingeschränkt für den Transport auf dem Wasserweg. Er bietet Flexibilität beim Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten, auch in entlegenen Gebieten, wo die Abfälle direkt am Sammelort sortiert werden können.

Das unmittelbare Verwerten und Recycling der Abfälle vor Ort verbessert den Wirkungsgrad von Cleanup-Aktionen und verringert die normalerweise mit dem Transport der Abfälle einhergehende Umweltbelastung. Darüber hinaus ist dank SortX keinerlei zusätzliche Infrastruktur erforderlich und es entstehen keine Kosten für die Zwischenlagerung von Abfällen. Der mobile Sortiercontainer bietet zudem die Möglichkeit, die Machbarkeit neuer, stationärer Sortierstationen an gewünschten Standorten zu testen.

Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend

Der Container hat einen stabilen Holzboden, bietet vier Plätze für die Handsortierung und kann in unterschiedlichen Umgebungen vielseitig genutzt werden. Das frequenzgesteuerte Transportband kann auf unterschiedliche Geschwindigkeiten eingestellt werden und optimiert so den Sortierprozess für unterschiedliche Materialien und unterschiedlich schnell arbeitendes Personal.

Der Prototyp des SortX ist seit Mitte Juni in Kukës, Albanien, im Einsatz. Das Müllsammelboot von everwave sammelt die Abfälle, die am Flussufer von Hand sortiert und in die jeweiligen Sortierbehältnisse geworfen werden. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend: Rund 30.000 Kilogramm Müll wurden gesammelt, von denen mit dem Sortiercontainer SortX ungefähr 30 Kubikmeter pro Stunde verarbeitet werden können. Aufgrund des hohen Anteils an PET-Flaschen im gesammelten Müll, handelt es sich bei 80 Prozent des Materials um recycelbare Wertstoffe. In den nächsten Monaten werden everwave und Stadler den Container für zukünftige Einsätze weiter verbessern.

Gemeinsames Engagement für die Umwelt

Beiden Partnern gemeinsam ist der Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Julia Stadler, Chief Digital Officer bei Stadler erklärt die Mission des Unternehmens: „Wir bei Stadler engagieren uns für eine nachhaltige und saubere Umwelt und leisten einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Unsere hochmodernen Sortieranlagen helfen, die weltweit wachsenden Abfallberge in wertvolle Rohstoffe umzuwandeln. Unsere Anlagen sind darauf ausgelegt, die Rückgewinnung von Wertstoffen aus unterschiedlichen Materialströmen zu maximieren, einen höchstmöglichen Reinheitsgrad der Output-Fraktionen zu gewährleisten und die Bewahrung von Ressourcen erheblich zu verbessern.“

everwave will einen wichtigen Beitrag zur Säuberung der Ozeane und Flüsse leisten. Das von Umweltschützern gegründete Unternehmen entwickelt und nutzt effektive Technologien, um Plastikabfälle und andere Schadstoffe aus den weltweiten Gewässern zu entfernen. Seine Mission ist klar und dringlich: Erhalten der Ökosysteme im Wasser durch Entfernen der Abfälle und Steigerung des Umweltbewusstseins. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, innovative und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die nicht nur die Gewässer reinigen, sondern auch das Bewusstsein der Öffentlichkeit für den Schutz der natürlichen Ressourcen stärken sollen.

„everwave arbeitet tagtäglich daran, eine Lösung für eine der größten Herausforderungen unserer Zeit zu finden: die Verschmutzung von Gewässern durch Müll. Wir arbeiten mit lokalen Partnern zusammen und setzen unsere Technologien ein, um Müll zu sammeln, zu sortieren und zu verwerten, um auf diese Weise letztendlich den Recyclingkreislauf zu schließen“, sagt Tilman Flöhr, CTO und Mitgründer von everwave.

Die Müllsammelboote von everwave verhindern, dass Abfälle in die Ozeane gelangen. Die Cleanup-Aktionen werden von Künstlicher Intelligenz unterstützt, die Abfälle erkennt und analysiert. Die gesammelten Materialien werden mit umweltfreundlichen Verfahren verwertet, wobei die Öffentlichkeit für Umweltfragen sensibilisiert werden soll. Das Unternehmen organisiert langfristige, umfangreiche Cleanup-Projekte in Ländern wie Serbien, Thailand und Kambodscha und hat bis heute 1,6 Millionen Kilogramm Müll aus Flüssen gesammelt.

Eine Partnerschaft für saubere Gewässer auf der ganzen Welt

„Eine große Herausforderung besteht darin, das gesammelte Material an der Sammelstelle zu sortieren, was sich als sehr schwierig erweist“, erklärt Tilman Flöhr. „Mit dem mobilen Sortiercontainer SortX können wir die Logistik beträchtlich vereinfachen und die Recyclingkette direkt an Ort und Stelle in Gang setzen. So werden wir in der Zukunft Cleanup-Camps in entlegenen Gebieten einrichten können. Wir sind der festen Überzeugung, dass Kooperation der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft ist und wir sind sehr dankbar, Stadler Anlagenbau als Partner zu haben.“

Julia Stadler kommentiert: „Wir sind extrem stolz auf unsere Zusammenarbeit mit everwave. Zusammen haben wir einen innovativen Sortiercontainer entwickelt, der zeigt, dass Recycling nicht nur machbar und sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich tragbar ist. Dank seiner Mobilität kann dieser Sortierer ganz flexibel an den unterschiedlichsten Standorten eingesetzt werden.“ Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit stärkt die Verbindung zwischen Stadler, einem familiengeführten Unternehmen mit 233-jähriger Unternehmensgeschichte, und dem innovativen Unternehmen everwave, das erst vor fünf Jahren gegründet wurde. „Bisher haben wir vom Markt sehr positives Feedback erhalten. Wir rechnen damit, dass diese Lösung vor allem für Länder interessant sein wird, in denen die Kreislaufwirtschaft noch im Entstehen ist“, sagt Julia Stadler abschließend.

Hier geht es zum Video über die Zusammenarbeit von everwave und Stadler. Zu sehen ist, wie der mobile Sortiercontainer SortX in Albanien aufgestellt wird und dazu beiträgt, die atemberaubend schöne Natur des Landes zu schützen.

Quelle: Stadler Anlagenbau GmbH