Aufbauten für Nutzfahrzeuge – Vielfalt auf ganzer Breite

Auf der IAA Transportation 2024 – Internationale Weltleitmesse für Nutzfahrzeuge, Logistik und Transport vom 17. bis 22. September in Hannover präsentiert MEILLER sein breites Produktportfolio auf unterschiedlichen Antriebstechnologien.

Vom Diesel- hin zum Elektroantrieb, der Aufbauhersteller hat verschiedene Fahrgestelle für die Messe präpariert, um den Besuchern mit ganzer Breite zu zeigen, dass das Traditionsunternehmen bereit für eine nachhaltige Zukunft ist.

Ausgestellt sind Riesen wie der Maxtreme H436 mit Kettenklappe und der Maxtreme P450 für den chilenischen Markt. Diese äußerst robusten Heavy-Hinterkipper sind für maximale Belastung und extreme Transportmengen bei höchster Meiller-Qualität konzipiert. Mit dem neuen Namen „Maxtreme“ werden diese Eigenschaften in den Vordergrund gebracht. Die Heavy-Hinterkipper können bis zu 28 Kubikmeter und bis zu 50 Tonnen schweres Material transportieren.

Eine neues Ausstattungshighlight ist die „Kettenklappe“. Wer sich für diese Rückklappe an seiner Mulde entscheidet, erhält einen Muldenverschluss, der sich mechanisch öffnet und schließt. MEILLER geht mit dieser Neuentwicklung auf die Bedürfnisse der Kunden ein, die sich eine Alternative zu den bestehenden Rückwandoptionen gewünscht hatten. Ab jetzt gibt es neben der frei pendelnden Rückwand und der hydraulischen Lösung auch noch die „Kettenklappe“, welche die Vorteile beider bisherigen Rückwände vereint.

Ebenfalls einen neuen Namen trägt der Kippsattelanhänger: „Grandload“ betont das maximale Lademenge in gewohnter Meiller-Qualität und Zuverlässigkeit. Gewichtsoptimiert und dennoch robust überzeugt der Meiller Kippsattelanhänger sowohl auf der Straße als auch in schwierigem Gelände. Für ein schnelles und sicheres Kippen und Absenken sorgt die leistungsstarke Meiller-Hydraulik, ein Trumpf vor allem auf Kurzstrecken mit häufigen Kippvorgängen.

Wieder auf der Präsentationsfläche zu sehen, ist die Dreiseitenkipper Serie Trigenius. Als Fullliner bauen die Münchner den Trigenius D202 für die Transporterklasse bis zum Trigenius D428 für Vierachsfahrgestelle verschiedenste Größen für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke.

Auf der IAA 2024 stellt MEILLER sein patentiertes Kranmontagekonzept vor. Die Krane werden komplett geschraubt montiert und sind somit vollkommen schweißfrei. Hierdurch entstehen Effizienzvorteile bei der Montage des Krans sowie eine erhebliche Verbesserung der Oberflächenqualität am Fahrzeug- und Kipperrahmen. Auf der IAA ist ein Trigenius D212, also ein Kipper für schwere 2-Achs-Fahrzeuge, mit Kran ausgestellt. Mit dem neuen Kranmontagekonzept wird MEILLER dem stetig wachsenden Bedürfnis nach Kippern mit Kran gerecht. Die Vielseitigkeitschampions bieten neben der Transportmöglichkeit von Schüttgut ebenfalls norme Vorteile, denn sie können sich selbst be- und entladen. Somit werden weitere Fahrzeuge im Einsatz gespart.

Auf dem Außengelände sind der Abrollkipper Tectrum RS21.70 mit seinem passenden Tectrum Trailer (Behältertransportanhänger) zu besichtigen. Der Abrollkipper überzeugt durch sein geschlossenes Rahmenprofil mit geringem Eigengewicht und hoher Nutzungsdauer. Die neuen reibungsarmen Containerauflagen aus hochfestem Kunststoff und dem rein elektrisch angetriebenen Fahrgestell machen den Abrollkipper zum Aufbau für Einsätze in Städten und Wohngebieten.

Eine weitere Neuheit am Meiller-Messestand ist der Absetzkipper Tectris AK14, der optimiert für Zweiachsfahrgestelle aller Antriebsarten mit einer Nennlast von 14 Tonnen ausgelegt ist. MEILLER hat seine bewährte Absetzkipper-Baureihe durch eine fokussierte Überarbeitung noch weiter verbessert. Das verstärkte Ladebrückendesign macht den Tectris AK14 noch effizienter und ist, wie viele andere Produkte aus dem Hause Meiller, KTL-tauchgrundiert. Dieses Verfahren stellt den optimalen Korrosionsschutz dar, der bis in die Zwischenräume wirkt. Kombiniert mit der Funkfernsteuerung i.s.a.r. control 3 erhält der Kunde einen leicht zu bedienenden Aufbau, der durch die Folgesteuerung den Arbeitsprozess vereinfacht.

Quelle: F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik – GmbH & Co KG