In der Veranstaltungsreihe „Auf Zukunftskurs: Öffentliches Bauen mit Holz“ stellt die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) zwei Leuchtturmprojekte für das Bauen der Zukunft vor.

Das Seminar „Kommunale Funktionsgebäude in Holz“ am 8.10.24 beleuchtet Möglichkeiten des nachhaltigen Holzbaus in Kommunen und stellt zwei wegweisende Praxisbeispiele vor. Informationen zum Programm und die Anmeldemöglichkeit sind hier abrufbar.

Kreislaufeffiziente Holzbausystemlösungen am Beispiel des „Haus des Holzes“

Mit dem Haus des Holzes zeigt der Unternehmer Pirmin Jung, wie nachhaltiges Bauen funktioniert. Das Bauwerk ist ein sechsgeschossiges Dienstleistungs- und Wohngebäude aus Holz, das Nachhaltigkeit in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt berücksichtigt. Pirmin Jung bezeichnet das Haus als Entwicklungs- und Forschungsprojekt. Anders zu bauen, ist aus seiner Sicht dringend nötig, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Das Haus des Holzes hat eine Signalwirkung und ist mittlerweile in Fachkreisen über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Pirmin Jung wird in seinem Vortrag die Möglichkeiten dieser Bauweise auch für kommunale Gebäude aufzeigen und anhand von Praxisbeispielen belegen.

Holzkonstruktion mit minimierter Gebäudetechnik: Verwaltungs- und Forschungsgebäude in Brandenburg

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) in Brandenburg hat als Erweiterung seines kleinen Campus ein Verwaltungs- und Forschungsgebäude realisiert, das sich einerseits an der ländlichen Umgebung orientiert und andererseits als Holzkonstruktion mit einer minimierten Gebäudetechnik auch ein zukunftsweisender Neubau ist. Das Projekt wurde von ZRS Architekten und Ingenieure Berlin realisiert. Dieses Gebäude steht beispielhaft für die Verwendung von natürlichen und ressourcensparenden Baumaterialien. Es ist fast ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen errichtet worden und ein Leuchtturmprojekt eines kommunalen Funktionsgebäudes in Holz.

Quelle: FNR