Emissionsarme Transportlösung mit Renault Trucks und barth

Ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Transportlösung: Seit Ende August 2024 betreibt die barth Logistikgruppe vier Renault Trucks E-Tech D. Die vollelektrischen Fahrzeuge werden im Nahverkehr für den Bereich Stückgut eingesetzt.

Renault Trucks überreicht an die barth Logistikgruppe vier Renault Trucks E-Tech D. Die vier vollelektrischen Renault Trucks E-Tech D16 4×2 sind mit einer Batteriekapazität von 375 kWh ausgestattet und verfügen über einen Curtainsider-Aufbau von Junge Fahrzeugbau.

„Mit dem Einsatz unserer vier neuen Elektro-Lkw von Renault Trucks gehen wir einen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Transportlösung“, sagt Uwe Schempp begeistert, Geschäftsführer der barth Logistikgruppe. „Diese Lkw vereinen unsere Verantwortung für die Umwelt mit modernster Technologie, um unsere Flotte auf ein nächstes Level zu bringen. Noch in diesem Jahr werden wir die Installation von Photovoltaikanlagen auf unseren Gebäuden vornehmen, sodass die elektrische Energie aus den eigenen Photovoltaikanlagen generiert werden kann. Wir wünschen unseren Fahrern allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit den neuen Fahrzeugen.”

Die Fahrzeuge werden von der barth Logistikgruppe im Nahverkehr für den Bereich Stückgut eingesetzt. Neben der Tatsache, dass der Renault Trucks E-Tech D keine CO 2 -Emissionen verursacht, ist das Fahrzeug auch nahezu geräuschlos. Dies macht ihn besonders geeignet für den Einsatz in städtischen Gebieten und dicht besiedelten Regionen, wo Lärmminderung eine wichtige Rolle spielt.

Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Nur durch einen partnerschaftlichen Ansatz können wir die Dekarbonisierung des Transportsektors vorantreiben. Dabei ist der Übergang zu vollelektrischen Logistiklösungen ein entscheidender Schritt. Wir freuen uns, dass die barth Logistikgruppe diesen Weg gemeinsam mit uns geht.“

„Seit dem Produktionsstart des Renault Trucks E-Tech T und C Ende November 2023 ist Renault Trucks der einzige und erste europäische Hersteller, der eine vollelektrische Range von 3,07 bis 44 Tonnen anbietet“, führt Ruesche weiter aus. „Zudem baut Renault Trucks als erster Hersteller im Sinne der Kreislaufwirtschaft Dieselfahrzeuge in E-Lkw um. Damit wir unser langfristiges Ziel der CO 2 -Neutralität erreichen, müssen wir unbedingt alle Teile der Wertschöpfungskette emissionsfreier betreiben – und zwar jetzt.”

Quelle: Renault Trucks