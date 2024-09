AfB klassifiziert refurbished IT jetzt in sechs Kategorien

Im Webshop von Europas größtem gemeinnützigen IT-Unternehmen finden Interessierte ab sofort noch detailliertere Beschreibungen des Gerätezustands.

Diese sogenannten Gradings reichen von „neu“ und „Originalverpackung geöffnet“ über „wie neu“, „sehr gut“ und „gut“ bis zur Kategorie „fair“. Generell sind alle von AfB angebotenen Smartphones, Laptops und Co. technisch einwandfrei, weisen bei letzterem Grading aber deutliche Gebrauchsspuren auf.

„Wir wollten die Kundenzufriedenheit steigern und damit auch die Retourenquote senken“, erklärt Mike Reif, der als Geschäftsführer von AfB die Bereiche Einkauf und Vertrieb verantwortet. „Daher haben wir uns entschlossen, den Zustand der Geräte so transparent wie möglich aufzuschlüsseln – das gilt ganz besonders für solche, die zwar gut funktionieren, aber denen man ihre Vergangenheit ansieht. Hier hatten wir bislang die meisten Rücksendungen.“

Jetzt finden Interessierte im AfB-Onlineshop eine klare Beschreibung, was die einzelnen Gradings aussagen. Neue Geräte sind originalverpackt, „OVP geöffnet“ sind ebenfalls neu, aber mit geöffneter Verpackung. In beiden Fällen gilt die Herstellergarantie.

Für alle weiteren Kategorien gilt, dass AfB die Geräte selbst refurbished und verpackt hat und mit einer Garantie von mindestens zwölf Monaten liefert. Vorher wurden sie professionell geprüft und gereinigt. Sie enthalten keine Daten von vorherigen Nutzern, sind günstiger als Neuware und haben eine gültige Softwarelizenz. Die Unterscheidungen in den einzelnen Gradings beziehen sich in erster Linie auf das Aussehen. Dieses wird daher detailgetreu beschrieben. So ist das Gehäuse mit dem Grading „Wie neu“ vergleichbar mit neuwertigen Ausstellungsstücken oder Artikeln, die nur sehr kurz verwendet wurden. Das Display bietet eine Bilddarstellung auf Neugeräteniveau.

Beim Grading „Sehr gut“ kann das Gehäuse geringe Anzeichen einer früheren Nutzung aufweisen, am Display können in selten Fällen minimale Fehler vorhanden sein. Bei „Guten“ Geräten können Anzeichen einer früheren Nutzung optisch erkennbar sein, das Display weist eine gute Qualität entsprechend den Normen der ISO 9241-307 Fehlerklasse II auf.

Hardware mit Grading „Fair“ ist besonders preiswert, weist aber auch deutliche Gebrauchsspuren auf. So hat das Display zwar eine gute Qualität, jedoch können Kratzer am Gehäuse und helle Flecken vorhanden sein. Die Funktionsfähigkeit ist sichergestellt. So werden nur Geräte verkauft, bei denen mindestens eine Schnittstelle jedes vorhandenen Typs funktionsfähig ist, beispielsweise ein USB-Anschluss.

Nach dem ersten Testlauf ist man sehr zufrieden mit dem Feedback. „Das Motto ‚Fair geht vor‘ hat sich bewährt, die Kundinnen und Kunden haben unser Angebot gut angenommen. Das belegt auch die Retourenquote: Sie ist bei Fair Grade-Geräten in einem genauso niedrigen Bereich wie bei anderen Bestellungen“, so das Fazit von Mike Reif.

Quelle: AfB gGmbH