Dr. Michael Niese ist neuer Hauptgeschäftsführer der WVMetalle

Die WirtschaftsVereinigung Metalle (WVMetalle) hat zum 1. September 2024 einen neuen Hauptgeschäftsführer: Dr. Michael Niese übernimmt die Position von Franziska Erdle, die nach neun Jahren den Verband verlässt.

Gerd Röders, Präsident der WVMetalle: „Das Präsidium der WVMetalle freut sich sehr, Herrn Dr. Niese auch in neuer Funktion als Hauptgeschäftsführer weiterhin an Bord der WVMetalle zu haben. Er bringt damit auch künftig seine Erfahrung, sein Netzwerk und sein umfangreiches Branchenwissen ein und wird mit Unterstützung des Präsidiums die Verbandsarbeit weiter modernisieren und die WVMetalle als verlässliche Stimme der politischen Interessenvertretung in Berlin und Brüssel weiterentwickeln.“

Niese war bereits seit 2015 als Geschäftsführer für die WVMetalle tätig, darunter von 2016 bis 2019 auch als Leiter des Europabüros in Brüssel. Vor seiner Zeit als Geschäftsführer war der promovierte Volkswirt unter anderem mehrere Jahre bei Aurubis beschäftigt. Als erfahrener Verbands- und Politikprofi kennt er die politische Interessenvertretung in Berlin und Brüssel bestens.

Dr. Michael Niese dankt dem Präsidium für das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich freue mich, die neue Aufgabe von Franziska Erdle zu übernehmen, die die WVMetalle in einem schwierigen Umfeld geleitet hat. Es ist mir eine Ehre, mehr Verantwortung für die WVMetalle in ökonomisch und politisch herausfordernden Zeiten zu übernehmen. Die globalen Trends Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und die strategische Autonomie Europas sowie die Neuausrichtung der WVMetalle als leistungsfähiger Verband stehen auf der Tagesordnung.“

Verbandspräsident Gerd Röders würdigt die Arbeit von Franziska Erdle: „Franziska Erdle verlässt den Verband nach einer erfolgreichen Amtszeit von neun Jahren. Unter ihrer Leitung hat sich die WVMetalle zu einem schlagkräftigen Verband entwickelt, der sich insbesondere durch seine moderne politische Kommunikation und Handlungsschnelligkeit auszeichnet. Das Präsidium dankt Frau Erdle für ihre hervorragenden Leistungen und wünscht ihr alles Gute für ihre Zukunft.“

Quelle: WVMetalle