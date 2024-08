MGG Polymers rüstet sich mit neuem Logistikzentrum für die Zukunft

Im Zuge eines mehrjährigen Investitionsprogramms expandiert der österreichische Kunststoffrecycler MGG Polymers derzeit in seinem Werk in Kematen an der Ybbs.

Aktuell werden mehr als sechs Millionen Euro in ein neues Logistikzentrum investiert. Auf 7.000 Quadratmeter Grundfläche wurden, neben einer Lagerhalle mit angeschlossenem Bürogebäude, ein Regallager, vier Verladesilos sowie ausreichend Fläche für den innerbetrieblichen Verkehr geschaffen.

Die Wachstumsstrategie von MGG Polymers basiert auf der Annahme, dass das Interesse an nachhaltigem Kunststoff in Europa mittel- und langfristig wächst. Europäische Regularien unterstützen diese Entwicklung und MGG Polymers erwartet, dass sich der Absatz von recyceltem Kunststoff in den nächsten fünf bis zehn Jahren mindestens verdoppelt. Passend zum 20-jährigen Jubiläum 2025 soll die Wachstumsstrategie MGG Polymers in eine erfolgreiche Zukunft führen. Es sind Neuerungen und Investitionen geplant, um bestehende Anlagen zu optimieren und neue Verfahren zu entwickeln. Zudem will das Unternehmen neben bewährten Produkten auch neue Produktsparten erschließen, um weiterhin Vorreiter in der Branche zu bleiben.

Versorgungssicherheit für die Kunden

MGG Polymers produziert derzeit – durch die Zugabe von diversen Additiven zum jeweiligen Basiskunststoff – rund 60 Produkttypen, die in der neuen Lagerhalle Platz finden. Da eine Produktion „on demand“ nicht in das operative Modell des Unternehmens passt, besteht die Herausforderung darin, mit möglichst kontinuierlicher Produktion und geringem Wechsel den Kundenbedarf zu decken. Die neue Lagerhalle, die ausschließlich fertige Produkte lagert, gewährleistet die notwendige Liefer- und Versorgungssicherheit für die Kunden.

Verbesserung der internen Prozesse

Neben dem neuen Logistikzentrum werden, zur Verbesserung der internen Prozesse, die Mengenströme innerhalb des Firmengeländes in Kematen an der Ybbs neu aufgestellt. Das neue Regalsystem erstreckt sich über drei Etagen und ein ferngesteuertes Shuttle-System verbringt die Ware zeitsparend an die gewünschte Position. Anschließend an die neue Produktlagerhalle wurde ein zweigeschoßiges Bürogebäude errichtet. Beheizt wird der gesamte Gebäudekomplex durch eine Fußbodenheizung, die von Wärmepumpen betrieben wird. Die Anbringung einer PV-Anlage ist in Planung, die Umsetzung ist für 2025 zu erwarten. Komplettiert wird das Produktlager durch vier Verladesilos, um die erzeugten Produkte auch in Silo-Lkw an den Kunden ausliefern zu können.

„Da unserem Standort im Wirtschaftspark Kematen an der Ybbs räumlich Grenzen gesetzt sind, unser Konzept aber beinhaltet, dass unser Produkt auch weiterhin an diesem Standort entsteht, war Handlungsbedarf gegeben. Eine Optimierung der Logistik sowie der Materialströme war nach 20 Jahren dringend erforderlich“, zeigt sich Günther Höggerl, technischer Geschäftsführer von MGG Polymers, mehr als zufrieden.

Basis für die Umsetzung weiterer geplanter Konzepte

Die Planungsphase dieser Expansionsschritte nahm rund zwei Jahre in Anspruch und mit der praktischen Umsetzung des Projekts konnte letztendlich im Oktober 2023 begonnen werden.

Mit dem neuen Logistikzentrum hat MGG Polymers die baulichen Möglichkeiten am Standort vollständig ausgeschöpft und die geschaffene Infrastruktur bildet nun die Basis für die Umsetzung weiterer geplanter Konzepte. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an innovativen Technologien, um die Recyclingtiefe zu erhöhen. Der Pioniergeist der Recycler von MGG Polymers ist somit weiterhin gefragt.

