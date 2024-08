Renault Trucks auf der IAA 2024: Full Range. 100% Elektro.

Vom 17. bis 22. September 2024 findet die IAA Transportation in Hannover statt. Renault Trucks Deutschland wird auf der IAA mit gleich drei Fahrzeugen vertreten sein. Die Messebesucher haben die Gelegenheit, die neuesten vollelektrischen Modelle des Unternehmens zu erleben. Zudem launcht Renault Trucks Deutschland mit „Vertellus“ eine innovative und flexible Mietlösung, speziell für Kunden, die Elektromobilität erproben möchten.

Renault Trucks Deutschland nimmt an der IAA 2024 teil und demonstriert das Potenzial, das Batterieelektrik in den unterschiedlichen Segmenten bietet. Auf dem Stand von Milence, dem Joint Venture der Volvo Group, der Traton Group und von Daimler Truck, wird der Renault Trucks E-Tech T „Diamond Echo“ präsentiert. Am Messestand von MEILLER feiert Renault Trucks die Premiere des ersten E-Tech C mit Kipphydraulik von MEILLER. Bei Junge Fahrzeugbau steht ein Renault Trucks E-Tech D mit Kofferaufbau der Marke.

„Dass wir mit drei vollelektrischen Fahrzeugen bei Partnern vertreten sind und unsere innovative Mietlösung Vertellus launchen, freut mich sehr“, sagt Frederic Ruesche, Geschäftsführer von Renault Trucks Deutschland. „Renault Trucks ist der erste und einzige Hersteller, der jedes Segment vollelektrisch anbietet – Full Range. 100% Elektro. Unser klares Ziel ist die Dekarbonisierung. Das zeigen wir auch auf der IAA, indem wir ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge präsentieren.“

Milence (Halle 12, Stand C37)

Bei Milence wird der Renault Trucks E-Tech T „Diamond Echo“ präsentiert. Dieses vollelektrische Modell besticht durch eine innovative lumineszierende Lackierung, die unter elektrischen Impulsen leuchtet und somit die Zukunft der Elektromobilität auf spektakuläre Weise visualisiert. Der Lkw hat in diesem Jahr bereits mehr als 10.000 Kilometer zurückgelegt und dabei 60 Stopps in sieben Ländern gemacht. Das beweist, dass ein batterieelektrisches Fahrzeug problemlos weite Strecke zurücklegen kann. Die Platzierung des „Diamond Echos“ am Stand von Milence unterstreicht die Bedeutung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur. Eine erfolgreiche Elektrifizierung des Güterverkehrs ist nur möglich, wenn eine adäquate Ladeinfrastruktur vorhanden ist.

F.X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik – GmbH & Co KG (Pavillon P32, Stand A01)

Auf der IAA feiert der Renault Trucks E-Tech C T4x2 mit Kippsattelhydraulik von MEILLER seine Premiere. Das vollelektrische Fahrzeug verfügt über eine 540 kWh-Batterie. Dabei handelt es sich um eine kompakte Einleitungshydraulikanlage mit einem 130-Liter-Ölbehälter hinter dem Fahrerhaus. Die benötigte Leistung bekommt die Hydraulikpumpe über den getriebeabhängigen Nebenantrieb. Dank des Optidriver-Getriebes im Antriebsstrang ermöglicht die schwere Baureihe von Renault Trucks auch bei vollelektrischen Anwendungen die Antriebsoption für Aufbauten über den bewährten Nebenabtrieb.

Der Renault Trucks E-Tech C T4x2 wird in Kombination mit einem MEILLER 3-Achs Kippsattel MHPS44/3N präsentiert, als perfektes Beispiel für eine emissionsfreie Baustofflogistik der Zukunft. Nach der Messe geht dieses Gespann auf eine deutschlandweite Demo-Tour und kann somit von interessierten Kunden und Journalisten auch im täglichen Einsatz getestet werden.

Junge Fahrzeugbau GmbH (Halle 27, Stand F03)

Am Stand von Junge Fahrzeugbau wird ein Renault Trucks E-Tech D mit Kofferaufbau ausgestellt. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit der vollelektrischen Lkw von Renault Trucks. Der konfigurierte Loadstar Kofferaufbau ist für den schweren Papiertransport im Verteilerverkehr ausgelegt.

Renault Trucks: Pionier der Elektromobilität

Renault Trucks ist der erste und einzige Hersteller, der seine komplette Range vollelektrisch anbietet. Vom 3,07 Tonnen leichten Nutzfahrzeug (LCV) bis zum 44 Tonnen schweren Fernverkehrs-Lkw sind alle Segmente mit Renault Trucks elektrisch abgedeckt. Seit 2021 bietet der französische Hersteller vollelektrische Fahrzeuge in Serie an, welches einen großen Erfahrungszuwachs im Umgang mit Elektromobilität bedeutet.

Darüber hinaus ist Renault Trucks der erste Hersteller, der im Sinne der Kreislaufwirtschaft Dieselfahrzeuge in Elektro-Lkw umbaut. Der französische Hersteller hat sich verpflichtet, die Dekarbonisierung in seinem Unternehmen zu beschleunigen, um dem Temperaturanstieg auf der Erde entgegenzuwirken. Ziel ist es, für die ab 2040 auf den Markt gebrachten Fahrzeuge Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Diese Verpflichtung zur Kreislaufwirtschaft unterstreicht das Engagement von Renault Trucks für eine nachhaltige Zukunft, indem bestehende Ressourcen effizient genutzt und die Lebensdauer der Fahrzeuge verlängert werden.

