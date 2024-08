Romy Kölmel ist neue bvse-Fachreferentin

Seit dem 1. Juli verstärkt Romy Kölmel das Team in der Bonner Hauptgeschäftsstelle des bvse. Sie ist dort für die Fachverbände Papierrecycling und Akten-/Datenträgervernichtung zuständig. Zudem begleitet sie die Themenbereiche Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

„Wir freuen uns, dass wir mit Frau Kölmel eine engagierte junge Expertin gewinnen konnten, die aufgrund ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn nicht nur umfangreiches Wissen zu den breitgefächerten Themenfeldern der Abfall- und Kreislaufwirtschaft mitbringt, sondern auch interdisziplinär mit guten Kenntnissen zu technischen Systemen und politischen Instrumenten bestens für die neuen Aufgabenbereiche im bvse aufgestellt ist“, freut sich bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock über den Neuzugang seines Teams.

In Baden-Baden aufgewachsen, fühlt sich Frau Kölmel seit über zehn Jahren im Rheinland zu Hause und war zuletzt als Beraterin bei der Prognos AG in Düsseldorf in den Bereichen Umwelt-, Kreislaufwirtschaft und Klimawandel tätig. Neben der Umsetzung von Projekten auf kommunaler Ebene, für Landes- und Bundesministerien und die EU-Kommission gehörten dort Forschungs- und Beratungsprojekte für privatwirtschaftliche und öffentliche Kunden in den Themenbereichen Abfall- und Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und Ressourceneffizienz zu ihrem Aufgabenfeld. Unter anderem unterstützte sie die Vorbereitungen der Abfallwirtschaftspläne der Länder. Zudem beschäftigte sich Frau Kölmel mit CO2-Einsparungspotenzialen in der Abfallwirtschaft und betreute Netzwerkprojekte in Nordrhein-Westfalen und auf EU-Ebene.

Bereits im Studium fokussierte sich Frau Kölmel auf die Themen Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit. Sie studierte an der Lund University in Schweden, wo sie einen internationalen Masterabschluss in Umweltpolitik und Nachhaltigkeitsmanagement erwarb. Zuvor studierte sie an der Universität in Köln mit dem Bachelor-Abschluss in Geographie und arbeitete währenddessen als Wissenschaftliche Hilfskraft am Wuppertal Institut.

Durch ihr internationales Studium und diverse Auslandsaufenthalte in Schweden, Spanien, Kanada und Neuseeland bringt Romy Kölmel beste Voraussetzungen für die weiterhin erfolgreiche Vernetzung der beiden von ihr betreuten Fachverbände mit wirtschaftlichen und politischen Institutionen, auch auf europäischer Ebene, mit.

Quelle: bvse