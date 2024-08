Natürlicher Klimaschutz: Praxistipps und Förderinfos

Gebäude begrünen, Flächen entsiegeln, naturnah bauen: Unternehmen, die auf natürlichen Klimaschutz setzen, können von interessanten Fördermöglichkeiten profitieren. In zwei Webinaren im September erfahren Interessierte, wie es geht.

Wer an seinem Betriebsstandort der Natur mehr Raum geben möchte, muss gar nicht so tief in die Tasche greifen, wie oft gedacht. Die Förderbank KfW bietet derzeit Kredite für Entsiegelung, Renaturierung, Dach- und Fassadenbegrünung, dezentrales Niederschlagsmanagement & Co. mit Tilgungszuschüssen von bis zu 60 Prozent.

Wie Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes auf Betriebsgeländen und in Wohnquartieren aussehen und gefördert werden können, beleuchtet das „Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz“ (KNK) jetzt in zwei kostenfreien Online-Seminaren:

Am 4. September geht es von 9:15 bis 12 Uhr um das Thema

„Betriebsgelände und Wohnquartiere naturnah gestalten und fördern lassen“ (Link),

„Begrünung von Gebäuden und naturnahe Regenwasserversickerung“ (Link)

auf dem Programm.

Dabei bieten Expertinnen und Experten anhand von Praxisbeispielen Einblicke, wie bei der Planung von naturnahen Betriebsgeländen beziehungsweise bei der Gebäudebegrünung vorgegangen werden kann und welche Maßnahmen zur naturnahen Regenwasserversickerung möglich sind. Zudem stellt die KfW mit dem „KfW-Umweltprogramm“ die passende Fördermöglichkeit vor.

Veranstalter der Webinare ist das KNK. Das Bundesumweltministerium hatte das Kompetenzzentrum im Herbst 2023 als zentrale Anlaufstelle eingerichtet, die auf Bundesebene zu Fördermöglichkeiten und allen Themen rund um den natürlichen Klimaschutz informiert.

Über Maßnahmen und Veranstaltungen zum betrieblichen Klima- und Naturschutz klärt auch das bei der DIHK Service GmbH angesiedelte und vom Bundesumweltministerium geförderte Projekt „Unternehmen Biologische Vielfalt“ (UBi) auf.

