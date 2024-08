Zukunftsfähige und nachhaltige Klärschlammbehandlung

DWA-Wasserwirtschaftskurs, 6./7. November 2024, Kassel.

Die Klärschlammbehandlung steht vor vielen Herausforderungen, die geänderten Rahmenbedingungen bieten aber auch Chancen. Wie kann eine nachhaltige und zukunftsfähige Klärschlammbehandlung unter den geltenden Voraussetzungen gelingen? Diese Frage steht im Zentrum der Fortbildungsveranstaltung „Klärschlammbehandlung“ am 6./7. November 2024 in Kassel, die Bestandteil der Wasserwirtschaftskurs-Reihe der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) ist. Die wawikurse bestehen mittlerweile seit fast 50 Jahren und bieten eine Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen und bewährte Verfahren in der Wasserwirtschaft.

Derzeit modernisieren, erweitern oder planen viele Betreiber von Kläranlagen ihre Klärschlammbehandlung neu. Während der Veranstaltung werden entlang der gesamten Prozesskette der Klärschlammbehandlung praxisnah sowohl bewährte als auch neue technische Entwicklungen vorgestellt und bewertet.

Die Veranstaltung behandelt eine Vielzahl wichtiger Themen. Dazu gehören der rechtliche Rahmen bei der Klärschlammbehandlung und die Grundlagenermittlung – von der Probenahme über Messungen bis zur Bilanz. Auch die Klärschlammkonditionierung, -eindickung und -entwässerung werden umfassend thematisiert. Es wird diskutiert, welche Technologie für welchen Einsatz geeignet ist. Weiterhin werden die Planung, Umsetzung und der Betrieb einer Klärschlammfaulung sowie die hydraulische Betriebsoptimierung der Faulung mit Hilfe computergestützter Strömungssimulation (CFD) behandelt.

Weitere Schwerpunkte sind die systematische und transparente Verfahrensbewertung und -auswahl sowie die erfolgreiche Ausschreibung. Die Veranstaltung beleuchtet auch die Entsorgung des Klärschlamms aus verschiedenen Perspektiven: Welche Erfahrungen hat ein Betreiber einer Großkläranlage, wie gehen kleine und mittlere Betreiber von Kläranlagen mit der Klärschlammentsorgung um? Technologien zur Phosphorrückgewinnung und die Herausforderungen der Klärschlammbehandlung in Bezug auf Phosphor, Energie und Treibhausgase werden ebenfalls diskutiert. Lösungsansätze für die komplexen Herausforderungen der Klärschlammbehandlung werden besprochen.

Der Wasserwirtschaftskurs richtet sich an Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fach- und Führungskräfte aus der Praxis, die ihr an einer Hochschule oder Universität erworbenes Fachwissen aktualisieren wollen. Aber auch für Einsteiger ist der Kurs geeignet, da in den Veranstaltungen die erforderlichen Grundlagen ausführlich behandelt werden. Studierende sind ebenfalls willkommen, um ihr Studium mit Praxiswissen zu erweitern und Einblicke in die neuesten und zukünftigen Entwicklungen zu gewinnen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 875 Euro, DWA-Mitglieder zahlen 730 Euro. Der wawikurs findet im H4 Hotel Kassel, Baumbachstraße 2, Stadthalle, 34119 Kassel statt.

Infos: Webseite und Flyer

Kontakt: Franziska Weber, Telefon: 02242 872-229, E-Mail: weber@dwa.de

Quelle: DWA