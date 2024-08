PET to PET-Halbzeitbilanz: 16.071 Tonnen PET-Getränkeflaschen recycelt

Nach einer konstanten Recyclingmenge 2023 mit 32.283 Tonnen PET-Material verzeichnet die PET to PET Recycling Österreich GmbH für das erste Halbjahr 2024 16.071 Tonnen PET-Getränkeflaschen, die erfolgreich im Ressourcenkreislauf gehalten wurden. Das entspricht einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau (1. HJ 2023: 17.755 t).

DI Christian Strasser, Geschäftsführer von PET to PET, nennt dafür folgende Gründe: „Die Industrie steht nach wie vor unter einem sehr hohen Kostendruck. Die Inflation war auch im ersten Halbjahr auf einem schmerzhaft hohen Niveau. Unternehmen sind gezwungen, alle Kostensenkungspotenziale zu nutzen, um einen wirtschaftlichen Erfolg darstellen zu können. Die Nachfrage nach gebrauchten PET-Getränkeflaschen ist nach wie vor sehr groß. Die Rezyklate werden in vielen Anwendungen wie Getränkeflaschen, Textilien, Folien, etc. eingesetzt. Das führt zu einem hohen Preisniveau der Flaschen und den daraus erzeugten Rezyklaten, die deutlich teurer als Neuware sind. Derartige Rahmenbedingungen wirken einer gut funktionierenden Kreislaufwirtschaft entgegen.“

Rezyklateinsatz auf hohem Niveau – ambitionierte Recyclingvorgabe für Kunststoffverpackungen von 50 Prozent

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen verzeichnet die PET to PET über die letzten Jahre hinsichtlich der Verarbeitungsmenge ein weiterhin konstantes Wachstum. Mit 17.755 Tonnen recycelten PET-Getränkeflaschen im ersten Halbjahr 2023, einer Steigerung von mehr als 17 Prozent im Vergleich zu 2022, verzeichnete das Unternehmen ein absolutes Rekordjahr. Nach wie vor ist der Rezyklateinsatz bei PET-Getränkeflaschen in Österreich auf einem sehr hohen Niveau und übererfüllt mit mehr als 40 Prozent bereits heute die EU-Ziele für 2025 (25 %) und 2030 (30 %) deutlich.

Aktuell sind die Vorbereitungen auf die bevorstehende Einführung des Pfandsystems für PET und Dosen ab dem 1. Jänner 2025 in Österreich am Laufen. Darüber hinaus stehen die EU-Mitgliedstaaten vor der Herausforderung, ab 2025 mindestens 50 Prozent der in Verkehr gebrachten Kunststoffverpackungen zu recyceln – ein Vorhaben, das für viele Länder schwer zu erfüllen ist. Derzeit liegt die Recyclingquote für Kunststoffverpackungen in Österreich bei rund 25 Prozent.

Quelle: PET to PET Recycling Österreich GmbH