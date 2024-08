WawiKurs: Projektmanagement in der Wasserwirtschaft

Praxisbeispiele und moderne Methoden zur erfolgreichen Projektleitung.

Das Management und die Leitung von Projekten gehören zu den wichtigsten Aufgaben in der Wasserwirtschaft. Für die Planung und Abwicklung sind sowohl der Einsatz moderner Projektwerkzeuge als auch Führungsqualitäten und Softskills gefragt.

Der Wasserwirtschaftskurs (wawi) „Projektmanagement und Projektleitung in der Wasserwirtschaft“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) befasst sich am 4./5. November 2024 in Kassel mit diesen Themen. Modernes Zeit- und Arbeitsmanagement, der Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern und das Erleben und Leben von Führung sind wesentliche Inhalte der Tagung. Es geht um Projektleitung aus technischer und kaufmännischer Sicht, um Termin- und Kostenkontrolle sowie um sichere Planung, sicheren Bau und sicheren Betrieb. Die Tagung beleuchtet zudem die Grundlagen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), deren Einordnung und aktuelle Fragestellungen anhand von Praxisbeispielen. Auch der Frage, weshalb Jurist*innen als Projektverantwortliche in der Wasserwirtschaft benötigt werden, wird nachgegangen.

Weitere Schwerpunkte sind die digitale Planung in der Siedlungswasserwirtschaft sowie die Genehmigungsplanung bei kleineren und mittleren Kläranlagen. Konkret werden Praxisbeispiele wie das Projektmanagement bei Hochwasserrückhaltebecken – von der Bemessung bis zur Inbetriebnahme – und das Projektmanagement bei Kläranlagen – von der Grundlagenermittlung bis zur Übergabe an den Betrieb – behandelt. Die Schritte von der Studie zur Genehmigungsplanung und von der Ausführungsplanung über die Ausschreibung bis zur Ausführung werden ebenfalls praxisnah thematisiert.

Die wawi-Kurse der DWA richten sich an Ingenieur*innen, die ihre Kenntnisse auffrischen wollen, hier insbesondere an Projektleiterinnen und Projektleiter. Sie sind aber auch für Einsteiger*innen geeignet, da ebenfalls Grundlagenwissen behandelt wird. Die Teilnahmegebühr beträgt 875 Euro, DWA-Mitglieder zahlen 730 Euro. Die Veranstaltung findet im H 4 Hotel, Stadthalle, Baumbachstraße 2, 34119 Kassel statt.

Quelle: DWA