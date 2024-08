ALLRECO und SPALECK: Altholz-Aufbereitung auf höchstem Niveau

In Bergkamen hat die Zusammenarbeit von ALLRECO und SPALECK zu einer wegweisenden Modernisierung der Altholzaufbereitung beim Umweltkontor geführt.

Das Umweltkontor Bergkamen, Teil der Geiger Gruppe, beauftragte 2022 die ALLRECO GmbH mit der Modernisierung seiner Altholzaufbereitungsanlage. Ziel war es, die Anlage zu erneuern und ihre Wirtschaftlichkeit und Produktivität zu steigern. Die umfassende Überholung markiert jetzt einen bedeutenden Fortschritt in Effizienz und Nachhaltigkeit.

Entsprechend seiner Unternehmensphilosophie „Nur das beste Ergebnis für den Kunden zählt.“ schloss ALLRECO eine Kooperation mit SPALECK, um die Anforderungen des Umweltkontors Bergkamen bestmöglich zu erfüllen. Nach gemeinsamer Analyse umfasste die Modernisierung den Austausch des bisherigen Zerkleinerers durch drei Kernmaschinen: einen Doppstadt Vorzerkleinerer, ein SPALECK Schwingsieb und einen ALLRECO Nachzerkleinerer. Auch die nahtlose Integration der neuen Maschinen in die vorhandene Anlagenstruktur wurde in partnerschaftlicher Zusammenarbeit erfolgreich gelöst.

Olav Meyer, Geschäftsführer Umweltkontor Bergkamen, dazu: Wir sind jetzt viel flexibler und wirtschaftlicher aufgestellt. Die neue, effizientere Zerkleinerung und verbesserte Materialverteilung führt nicht nur zu einem optimierten Output mit geringerem Feinkornanteil, sondern auch zu einem reduzierten Energieverbrauch – sprich, einer deutlichen Senkung unserer Produktionskosten. Durch die Expertise von ALLRECO und SPALECK sowie in gemeinsamer, enger Zusammenarbeit haben wir ein Projekt gestemmt, das in puncto Effizienz und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe in der Altholzverarbeitung setzt.“

ALLRECO GmbH

Die ALLRECO, mit langer Doppstadt-Vergangenheit, ist seit 2021 eine direkte Beteiligung der LIG. Unser Kerngeschäft sind Maschinen und Anlagen für die Aufbereitung von Altholz, Haus- und Gewerbeabfall, Biomasse sowie die Ersatzbrennstoffproduktion.

SPALECK GmbH & Co. KG

SPALECK ist international einer der führenden Hersteller von Förder- und Separiertechnik.

Das bereits 1869 gegründete Unternehmen fertigt heute im Schwerpunkt Siebmaschinen für die Recyclingbranche und ist Trendsetter für innovative, nachhaltige Recyclingprozesse. Weltweit beschäftigt die SPALECK Gruppe rund 500 Mitarbeiter.

Umweltkontor Bergkamen GmbH

Das Umweltkontor Bergkamen ist Spezialist für Altholzentsorgung und -aufbereitung. Das Betriebsgrundstück umfasst eine Fläche von 125.000 Quadratmetern. Die Kapazität der Sortier- und Aufbereitungsanlage beträgt mehrere Hunderttausend Tonnen pro Jahr. Mit der Geiger Gruppe und den Grünen Engeln als Gesellschafter ist das Unternehmen ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sowie kompetenter Partner rund um das Thema Altholz.

Quelle: ALLRECO GmbH