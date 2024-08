Augustin Entsorgung beteiligt sich an Hassink Entsorgung

Die Augustin Entsorgung Holding GmbH beteiligt sich rückwirkend zum 1. Januar 2024 an der Hassink Entsorgung GmbH & Co. KG aus Schüttorf. Die Familienunternehmen stärken mit der strategischen Partnerschaft das regionale Netzwerk für Entsorgungsdienstleistungen. Über die vertraglichen Details der Kooperation haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Augustin und Hassink haben in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich zusammengearbeitet und Entsorgungsaufträge umgesetzt. Mit der Beteiligung der Augustin Entsorgung wollen beide Parteien ihr Geschäft im Landkreis Grafschaft Bentheim, dem südlichen Emsland und dem nördlichen NRW weiter ausbauen. Das gemeinsame Ziel: Betriebseigene Wege reduzieren, um Entsorgungsaufträge noch schneller und kosteneffizient bedienen zu können.

Modernisierung am Standort Schüttorf

In den partnerschaftlichen Überlegungen nimmt der in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 30 gelegene Hassink-Standort eine wichtige Rolle ein: Dieser wird in den kommenden Jahren schrittweise von den beteiligten Unternehmen modernisiert und nach neuestem Stand der Technik ausgebaut, um den wachsenden Anforderungen an das Recycling gerecht zu werden. Für den Betrieb an der Textilstraße sind derzeit 15 Angestellte tätig – weitere werden dazukommen.

Hassink Entsorgung wurde 1986 in Schüttorf vom Ehepaar Janette und Alfred Hassink gegründet, heute wird der Betrieb in zweiter Generation von Tim Hassink geführt. Das Familienunternehmen bietet Abbrucharbeiten und Entsorgungen aller Art an. Zum Inventar gehören unter anderem 15 Lkw und Baumaschinen sowie und 950 Mulden.

Veränderungen in der Geschäftsführung

Mit der Beteiligung der Augustin Entsorgung wird Lukas Augustin in die Geschäftsführung der Hassink Entsorgung eintreten. Die Aufgaben teilt er sich fortan mit Tim Hassink, der unverändert Geschäftsführer des Unternehmens bleibt.

Lukas Augustin und Rolf Augustin, Geschäftsführer Augustin Entsorgung: „In der Beteiligung an der Hassink Entsorgung sehen wir eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe. Beide Häuser haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in ihren Werten ähnlich agieren und für eine hohe Qualität stehen. Die Kooperation bietet uns große Möglichkeiten, bestehende Stoffströme und Ausgangswege zu optimieren und damit gleichzeitig unser gesamtes Leistungsspektrum zu verbessern.“

Tim Hassink, Geschäftsführer Hassink Entsorgung: „Die Partnerschaft mit der Augustin Entsorgung ist für uns ein bedeutender Schritt. Wir sehen darin eine große Chance, unser Familienunternehmen weiter zu professionalisieren und den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Unser Dank gilt der Augustin Entsorgung für die vertrauensvollen Gespräche.“

Quelle: Augustin Entsorgung Holding GmbH