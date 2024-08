Leitfaden: Abnahmeversuche an Wasser-Elektrolyseanlagen

Der Verband für Anlagentechnik und Industrieservice e.V. (VAIS) und der Fachverband der Energieanlagenbetreiber vgbe energy e.V. haben einen wegweisenden Leitfaden für Abnahmeversuche an Wasser-Elektrolyseanlagen veröffentlicht. Der Leitfaden wurde erarbeitet, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz solcher Anlagen einheitlich zu bewerten.

Wasser-Elektrolyseanlagen spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Zukunft. Sie erzeugen mit grünem Strom grünen Wasserstoff, der sowohl als sauberer Energieträger als auch als Rohstoff in industriellen Prozessen genutzt werden kann. Darüber hinaus bietet Wasserstoff die Möglichkeit der langfristigen Energiespeicherung in großem Umfang und liefert einen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes, zum Beispiel durch den Einsatz in wasserstofffähigen Gaskraftwerken.

Der Leitfaden, der in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche entwickelt wurde, legt verbindliche Standards fest, die sowohl für Anlagenbauer als auch für Betreiber von entscheidender Bedeutung sind. Die Regeln gewährleisten, dass zugesicherte Leistungsdaten und Effizienzwerte von Wasser-Elektrolyseanlagen zuverlässig ermittelt und nachgewiesen werden können.

Dr.-Ing. Dietmar Kestner, Geschäftsführer des VAIS, betonte die Bedeutung frühzeitiger und klar definierter Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten: „Die transparenten und verlässlichen Abnahmeversuche sind ein Schlüssel zum Erfolg jedes Projekts. Mit diesem neuen Standard bieten wir der Branche eine wichtige Grundlage für die sichere und effiziente Nutzung von Wasser-Elektrolyseanlagen.“

Dr.-Ing. Oliver Then, Geschäftsführer des vgbe energy e.V., hob hervor: „Die Veröffentlichung dieser Richtlinien markiert einen Meilenstein in der Entwicklung der Wasserstofftechnologie. Wir laden interessierte Unternehmen dazu ein, sich aktiv an der Implementierung dieses Standards und unseren Aktivitäten zum Energiesystem der Zukunft zu beteiligen.“

Quelle: Verband für Anlagentechnik und Industrieservice e.V. (VAIS)