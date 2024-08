Doppstadt setzt notwendige Maßnahmen zur Zukunftssicherung der Gruppe konsequent um

Wachstum durch globale Präsenz bleibt das Kernelement der Strategie – Interne Effizienz und Innovation stehen derzeit im Fokus – Ausrichtung auf internationale Produktionsstandorte stärkt nachhaltig die Position des Unternehmens.

Pressemitteilung: Doppstadt setzt weiterhin auf eine zukunftssichere Unternehmensstrategie und bleibt durch innovative Produkte und Lösungen auf Wachstumskurs. Um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, passt sich das Unternehmen den wirtschaftlichen und globalen Herausforderungen an. Doppstadt informiert über die jüngsten Maßnahmen und deren positive Auswirkungen auf die langfristige Unternehmensentwicklung.

„Durch die Umsetzung unserer verabschiedeten Strategie sowie den wirtschaftlichen Abschwung in vielen regionalen Märkten müssen wir noch schneller unsere geplanten strukturellen Anpassungen umsetzen“, nimmt die Geschäftsführung von Doppstadt Stellung. Diese Schritte seien unerlässlich, um die Unternehmensgruppe für die zukünftigen Herausforderungen entsprechend zu wappnen und die Kostenposition weiter zu verbessern.

In einem dynamischen und anspruchsvollen Marktumfeld sei es essenziell, regelmäßig die Produktionsstrategien zu prüfen und im Bedarfsfall anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb hat sich der Experte für Aufbereitungslösungen dazu entschieden, sich am Standort Calbe künftig im Wesentlichen auf die Endmontage von Maschinen für den europäischen Markt zu konzentrieren. Diese Entscheidung enthält die Schließung der Vorfertigung am Standort Calbe bis Ende 2024 und ist mit einem nachhaltigen Personalabbau an allen Standorten der Gruppe verbunden. Die Produktion in Deutschland wird sich verstärkt auf die Endmontage von Maschinen konzentrieren, um flexibler auf die Marktschwankungen reagieren zu können. Damit stellt Doppstadt sicher, dass das Unternehmen weiterhin hoch qualitative Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten und das geplante Wachstum für die Zukunft absichern kann.

Positiver Blick in die Zukunft

„Unser Strategiefokus liegt weiterhin darauf, unseren Kunden qualitativ hochwertige mobile Aufbereitungslösungen anzubieten. Dies gelingt uns im internationalen Wettbewerb aber nur, wenn wir nicht ausschließlich in Deutschland, sondern künftig auch in anderen Regionen der Welt produzieren. Diese Maßnahmen sind integraler Bestandteil unserer strategischen Neuausrichtung, die darauf abzielt, unser Unternehmen nachhaltig zu stärken und unsere Marktposition global weiter auszubauen. Damit sichern wir auch die verbleibenden Arbeitsplätze in Deutschland“, betont die Geschäftsführung.

Trotz dieser Anpassungen bleibt die Kernstrategie des Unternehmens unberührt: Unter dem Motto „Best Solution. Smart Recycling.“ arbeitet Doppstadt praxisorientiert und nah an den Wünschen seiner Kunden und entwickelt innovative Produkte, um den Anforderungen und Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. Diese Fokussierung sichert nicht nur die Zufriedenheit der Kunden, sondern auch die stabile und erfolgreiche Zukunft der gesamten Doppstadt-Gruppe.

Quelle: Doppstadt (Pressemitteilung)