Brikettieren macht Aluminium zum Gamechanger

Ruf Maschinenbau auf der Aluminium 2024 vom 8. bis 10. Oktober in Düsseldorf: Halle 6, Stand 6H05.

Aluminium gilt als eines der zukunftsfähigsten Materialien unserer Zeit. Um eine echte Rolle als Gamechanger in puncto Klimawandel und Ressourcenschonung spielen zu können, ist es notwendig, die bei der spanenden Bearbeitung anfallenden Späne optimal zu verwerten. Wie das geht, zeigt Ruf Maschinenbau auf der Fachmesse Aluminium 2024 in Halle 6 am Messestand 6H05.

Wenn im Oktober mit der Aluminium 2024 die Weltleitmesse für Innovationen, Trends und Lösungen rund um das am meisten verbreitete Leichtmetall die Tore öffnet, ist in Düsseldorf die komplette Wertschöpfungskette des zukunftsfähigen Materials zu sehen. Umfangreich vertreten sind dabei auch Themen wie Nachhaltigkeit und Recycling. Dementsprechend präsentiert die Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG, Zaisertshofen in Halle 6 / Stand 6H05 mit einer Formika und einer RUF 15 beispielhaft zwei hydraulische Brikettieranlagen, die Aluspäne zu kompakten Briketts pressen. Auf diese Weise lässt sich beim Einschmelzen des wertvollen Rohstoffs eine maximale Ausbeute erreichen. Die beiden Ruf-Maschinen stehen stellvertretend für eine breite Palette von Brikettieranlagen, die das innovative Unternehmen im Angebot hat.

Das Funktionsprinzip und hohe Verarbeitungsqualität vereinen alle hydraulischen Metallpressen von Ruf Maschinenbau. Unterschiede sind in puncto Optik und Zielgruppe auszumachen. So ist etwa die preisgünstige und kompakte Formika für Einsätze ausgelegt, bei denen kleinere Mengen Aluminiumspäne anfallen. Heißt: Sie schafft mit einem spezifischen Pressdruck von 1.300 Kilogramm pro Quadratzentimeter einen Alu-Durchsatz von etwa 40 Kilogramm pro Stunde. Die ausgebrachten runden Briketts haben einen Durchmesser von 60 Millimetern.

Mit der RUF 15 bekommen die Messebesucher das 15 kW-starke Beispiel einer Baureihe zu sehen, die mit der RUF 7,5 (7,5 kW), RUF 11 (11 kW) und RUF 22 (22 kW) noch drei weitere Maschinen umfasst. Sie sind für mittlere bis große Spänemengen konzipiert. Die ausgestellte Brikettierpresse RUF 15/1700/150×60 erreicht je nach Beschaffenheit der Alu-Späne eine Durchsatzleistung von circa 400 bis 500 Kilogramm pro Stunde. Dabei lassen sich die Anlagen dieser Baureihe abhängig von dem zu verpressenden Material stets so konfigurieren, dass der nötige Pressdruck und gleichzeitig die bestmögliche Durchsatzleistung erreicht wird.

