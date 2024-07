Lösungen für den Kanalbetrieb – Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) veranstaltet die KanalbetriebsTage, eine Fachveranstaltung für Fach- und Führungskräfte aus Entwässerungsunternehmen. Im Mittelpunkt der Tagung am 16./17. Oktober 2024 in Nürnberg stehen aktuelle Themen und neueste Entwicklungen im Betrieb von Kanalsystemen.

Seit der Corona-Pandemie und den häufiger auftretenden Wetterextremen infolge des Klimawandels ist deutlich geworden, dass die Abwasserentsorgung nicht nur auf die lokale Ebene reduziert werden kann. Mit der Energie- und Betriebsmittelkrise, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöst wurde, kamen weitere Herausforderungen auf die Betreiber der Abwasseranlagen zu. Regelmäßige Neuregelungen durch die Gesetzgeber auf EU-, Bundes- oder Landesebene erfordern zudem Anpassungen beim betrieblichen Handeln. Bedingt durch die demografische Entwicklung müssen neue Wege bei der Gewinnung von Personal beschritten werden, um auch in Zukunft eine sichere Abwasserentsorgung gewährleisten zu können.

Die KanalbetriebsTage bieten an zwei Tagen ein vielfältiges Programm – von Praktikern für Praktiker, von Tradition bis zur Innovation. Aktuelle Betriebserfahrungen, auch als Reaktion auf die Entwicklungen der letzten Zeit, enthalten Ansätze für mehr Resilienz, um unsere Systeme betriebssicherer zu machen. Die Teilnehmenden erwarten Vorträge anerkannter Fachleute und Diskussionen zu den Themen Betrieb von Abwasserpumpanlagen, Betrieb von Kanälen und Regenbecken, Kanalnetzsteuerung, Krisen- und Notfallmanagement sowie Personal und Ausbildung. Eine begleitende Fachausstellung mit Angeboten für Kanalnetzbetreiber vervollständigt die Tagung.

Die KanalbetriebsTage richten sich an Beschäftigte in Entwässerungsbetrieben, Dienstleistungsunternehmen und Ingenieurbüros, die in den Bereichen Kanal- und Pumpwerksbetrieb, Arbeitsvorbereitung und Betriebsorganisation tätig sind oder Kanalisationsanlagen planen. Die Teilnahme an den KanalbetriebsTagen kostet 875 Euro, DWA-Mitglieder zahlen 730 Euro. Infos: KanalbetriebsTage. Programm: Flyer

