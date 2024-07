Kunststoffrezyklate für neuartige Transportsicherung

Die Partner Nestlé Deutschland, Duo Plast und der Grüne Punkt haben gemeinsam neue Dehnhauben aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) entwickelt, die in der Mittelschicht bis zu 20 Prozent Rezyklat aus dem Gelben Sack beziehungsweise der Gelben Tonne enthalten.

Zum ersten Mal kommen damit Post-Consumer-Rezyklate (PCR) aus der haushaltsnahen Sammlung in einem derart anspruchsvollen Produkt zum Einsatz.

Bernd Büsing, Leiter Verpackungstechnik Nestlé Deutschland AG: „Verpackungen nachhaltig zu gestalten, den Einsatz von Neukunststoff zu reduzieren und Materialkreisläufe zu schließen gehört zum Kern unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Der Einsatz von Kunststoffrezyklaten in unseren Verpackungen ist eine wichtige Maßnahme zur Umsetzung dieser Strategie. Das betrifft natürlich auch Transportverpackungen wie Dehnhauben, die für den Schutz unserer Produkte während des Transports unverzichtbar sind. Wenn es uns gelingt, auch hier Rezyklate aus dem Gelben Sack einzusetzen, ohne den Produktschutz zu beeinträchtigen, so ist das ein wichtiger Schritt und wir freuen uns, dass unsere Partner mit uns diesen Schritt gehen.“

Dr. Sven Bernhard, COO Duo Plast: „Dehnhauben stellen eine bedeutende und anspruchsvolle Anwendung in der Transportverpackung von Paletten dar. Bei Duo Plast haben wir bereits Post-Consumer-Rezyklate in unsere Produkte integriert, jedoch bisher nicht aus der haushaltsnahen Sammlung. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern haben wir nun einen großen Fortschritt erzielt. Dies bringt uns einen wichtigen Schritt näher an die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und stärkt unsere Innovationsführerschaft in diesem Bereich.“

Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer Der Grüne Punkt: „Folienabfälle aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne werden heute immer noch überwiegend zu minderwertigen Produkten recycelt oder gleich zur Energieherstellung genutzt, also verbrannt. Das ändern wir mit unserem Systalen LDPE 3.0. Es kommt inzwischen in verschiedenen Folienprodukten zur Anwendung, jetzt auch in Dehnhauben für die Transportsicherung, ein besonders anspruchsvolles Produkt. Ich bin unseren Partnern Nestlé und Duo Plast außerordentlich dankbar für den unternehmerischen Mut zu diesem Projekt, das für die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen unverzichtbar ist – und insbesondere, um die durch die PPWR künftig geforderten Rezyklateinsatzquoten zu erreichen.“

Dehnhauben kommen zum Einsatz, um mit Produkten bestückte Transportpaletten zu sichern und vor äußeren Einflüssen zu schützen. An die Folie werden dabei hohe Anforderungen gestellt, denn sie darf beim Prozess nicht reißen oder Löcher bilden, sie muss sich gut um Kanten und Ecken legen und einen guten Verbund mit dem Palettenfuß bilden – und natürlich muss die Folie transparent sein und darf keine Gefahr für die verpackten Produkte darstellen.

Quelle: Der Grüne Punkt