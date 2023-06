Nach Brandschaden – EST Energetics nimmt den Recyclingbetrieb wieder auf

Und sucht neue Mitarbeiter in Rothenburg/Oberlausitz.

Das Recyclingunternehmen EST Energetics GmbH kann erfreuliche Nachrichten vermelden: Nach umfangreichen Wartungs- und Reparaturarbeiten wurde in Rothenburg/Oberlausitz der Betrieb erfolgreich wiederaufgenommen. Damit kann die EST nur wenige Monate nach dem Brandgeschehen auf dem Betriebsgelände das Recycling von Lithium-Metall-Batterien und Munition fortsetzen. Der Wiederaufbau der Werkshalle der EST, welche mit modernster Technik ausgestattet wird, geht planmäßig voran und in Rothenburg/Oberlausitz entstehen neue Arbeitsplätze.

Der Geschäftsführer der EST Energetics GmbH Stefan Blümel sagte dazu: „Die Wiederaufnahme des Teilbetriebs ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen und zeigt, dass sich die harte Arbeit der letzten Monate gelohnt hat. Die EST ist und bleibt ein verlässlicher Partner für Ihre Kunden bei der fachgerechten Behandlung von Munition, Batterien und Explosivstoffen.“

Recyclingbetrieb erfolgreich wiederaufgenommen

Nach dem Brandgeschehen am 21. August 2022, welches Dank des schnellen Eingreifens der lokalen Feuerwehrkräfte gelöscht werden konnte, wurden zunächst umfangreiche Reparaturarbeiten und Wartungen durchgeführt. Nun konnte Mitte Mai im Rothenburger Ortsteil Steinbach der erste Teilbetrieb wiederaufgenommen werden. Dafür wurden übergangsweise Arbeitscontainer mit modernen Recyclinganlagen ausgestattet und einige Arbeitsschritte in diese ausgelagert. Zunächst wird dabei das aktuell eingelagerte Material recycelt. Die EST Energetics recycelt und verwertet in Rothenburg/Oberlausitz Lithium-Metall-Batterien, Feuerwerkskörper, pyrotechnische Gegenstände, Explosivstoffe, Munition und Airbags.

Wiederaufbau läuft planmäßig

Die Planungsphase für den vollständigen Wiederaufbau der Werkshalle ist ebenfalls abgeschlossen. Nachdem der Bauantrag Ende Februar eingereicht wurde, läuft aktuell der zweite Teil des Ausschreibungsverfahrens für den Wiederaufbau. „Die Arbeiten im Tiefbau haben im Mai begonnen und die Hochbau-Arbeiten sind für den Herbst geplant. Anfang 2024 soll der Wiederaufbau an unserm Standort vollständig abgeschlossen sein und der Normalbetrieb beginnen“, verkündet Stefan Blümel, Geschäftsführer der EST Energetics GmbH, den weiteren Zeitplan.

General Atomics Europe Unternehmensgruppe unterstützt Wiederaufbau

In dieser Krisensituation hat die General Atomics Europe Unternehmensgruppe erneut ihre besondere Stärke und den internen Zusammenhalt unter Beweis gestellt. Die Holding in Dresden unterstützte die EST im Projektmanagement, bei der Kommunikation und Abwicklung mit den beteiligten Versicherungen und in der Planung des Wiederaufbaus. So konnte nun schon nach wenigen Monaten der Recyclingbetrieb wiederaufgenommen werden.

Um den Betrieb schnell wiederaufnehmen zu können wurde zunächst ein gesondertes, temporäres Werksgebäude aufgebaut. Neben Raumcontainersystemen kamen hier insbesondere Betonfertigteile der B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer zum Einsatz. Gleichzeitig läuft nun die Errichtung des durch den Brand zerstörten Werksgebäudes, sodass der EST Energetics GmbH anschließend wieder die komplette Kapazität zur Verfügung steht. Während des Wiederaufbaus der EST Energetics arbeiteten zudem einige Mitarbeiter am Standort Lübben (Spreewald) beim Schwesterunternehmen Spreewerk Lübben GmbH, welches im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien tätig ist.

Über die gute Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung in der Unternehmensgruppe zeigte sich Harald Robl, CEO der General Atomics Europe Gruppe, sehr erfreut: „Gerade in Krisensituationen zeigt sich wirklicher Zusammenhalt. Der Wiederaufbau der EST Energetics ist ein gutes Beispiel dafür, wie die einzelnen Unternehmen der General Atomics Europe Gruppe zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen können. Ich möchte mich hiermit bei allen Beteiligten für das bisher Erreichte bedanken.“

Neue Mitarbeiter in Rothenburg/Oberlausitz gesucht

Um den Recyclingbetrieb erfolgreich wiederaufzunehmen, sucht die EST Energetics aktuell neue Mitarbeiter in Rothenburg/Oberlausitz. Für Elektriker und Elektroniker für Automatisierungstechnik wartet ein attraktiver Willkommensbonus bei Start und bei erfolgreichem Abschluss der Probezeit. Zudem wird ein kaufmännischer Angestellter gesucht. Aktuell werden am Standort 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftig, fünf weitere Stellen sollen aktuell noch besetzt werden. Weitere Informationen zu aktuellen Stellenausschreibungen der EST Energetics erhalten alle Interessierten unter: Link

Quelle: General Atomics Europe GmbH