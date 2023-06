Stiftung GRS Batterien und GRS Service GmbH legen Erfolgskontrollen vor

Die den GRS-Rücknahmesystemen angeschlossenen Batteriehersteller haben im Jahr 2022 insgesamt mehr als 40.000 Tonnen Gerätebatterien sowie Industriebatterien, die in privaten Haushalten verwendet werden, in Verkehr gebracht und ihre gesetzlichen Rücknahmeverpflichtungen mit GRS erfüllt. Alle GRS Rücknahmesysteme für Gerätebatterien übererfüllten deutlich die gesetzliche Mindestsammelquote von 50 Prozent ein System sogar über 100 Prozent.

Im Rahmen der Produzentenverantwortung gemäß Batteriegesetz betreiben die Stiftung GRS Batterien und die GRS Service GmbH fünf Rücknahmesysteme für Gerätebatterien. Hinzu kommen zwei Rücknahmesysteme für Industriebatterien, die ebenfalls in privaten Haushalten genutzt werden. Insgesamt sind den GRS Rücknahmesystemen mehr als 6.000 Hersteller und Vertreiber von Gerätebatterien angeschlossen. Die Batteriesammlung erfolgt über ein flächendeckendes Netz an Rücknahmestellen im Handel, bei Kommunen und bei gewerblichen Endverbrauchern. Hinzu kommen freiwillig an der Rücknahme von Gerätebatterien mitwirkende Rücknahmestellen. Im Jahr 2022 waren bundesweit insgesamt 13.970 Sammelstellen aktiv und stellten mindestens einmal ihre zurückgenommenen Altbatterien zur Abholung bereit.

Basis-System der Stiftung GRS Batterien

Die Inverkehrbringungsmenge der angeschlossenen Hersteller lag 2022 bei 14.822,5 Tonnen Gerätebatterien und die Sammelmenge bei 11.007,9 Tonnen Altbatterien. Nach Mengenverkauf an andere Rücknahmesysteme entsprach die als Bemessens-Grundlage für die Sammelquote des Systems 7.488 Tonnen, was einer Sammelquote von 50,52 Prozent entspricht. Die Verwertungsquote lag bei 93,3 Prozent und konnte gegenüber dem Vorjahr nochmal leicht gesteigert werden. Die Erfolgskontrolle der Stiftung GRS Batterien für das Jahr 2022 ist hier veröffentlicht.

Branchenlösungen der GRS Service GmbH für die Bereiche eMobility, Healthcare, Powertools und Consumer

Mit dem Ziel, effektivere Rücknahmestrukturen zu schaffen, wurden 2021 von der GRS Service GmbH neue branchenspezifische Rücknahmesysteme für Gerätebatterien für die Bereiche eMobility, Healthcare, Powertools und Consumer eingerichtet. Damit bietet die GRS Service GmbH Batterie-Herstellern und Inverkehrbringern zukunftsorientierte und auf künftige Kundenbedürfnisse ausgerichtete Rücknahmelösungen an und hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Circular Economy gemacht. Denn die Systeme lassen sich bei Bedarf flexibel anpassen, ermöglichen eine individuelle Preisgestaltung, sorgen für eine sichere Abholung und können sich an ökologischen Kriterien orientieren.

GRS Consumer

Die der Branchenlösung GRS Consumer angeschlossenen Hersteller von Batterien, Private-label-Produkten oder von kleinen elektrischen Geräten mit Batterien, die über den stationären Handel vertrieben werden, haben im Jahr 2022 3.878,5 Tonnen Batterien in Verkehr gebracht und 1.620,03 Tonnen Batterien der Verwertung zugeführt. Die Sammelquote entspricht 70,8 Prozent, die Verwertungsquote 100 Prozent.

GRS eMobility

Der kombinierten Branchenlösung für Geräte- und Industriebatterien haben sich bislang über 160 Hersteller und Importeure von Industrie- und/oder Gerätebatterien für kleine elektrische Fahrzeuge, wie sie in E-Bikes, E-Scootern, Segways, E-Motorrädern u. a. zur Verwendung kommen, angeschlossen. Im Netzwerk mit über 2.700 Rücknahmestellen wurden im Jahr 2022 insgesamt 160 Tonnen Industriebatterien und 80,1 Gerätebatterien zurückgenommen. Die Sammelquote für Gerätebatterien beläuft sich damit auf 101,7 Prozent die Verwertungsquote auf 100 Prozent.

GRS Healthcare

Die Branchenlösung GRS Healthcare richtet sich an Hersteller von Batterien oder Geräten mit Batterien für den Einsatz im medizinischen Bereich sowie im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Bereich wurden 2022 221,5 Tonnen Batterien in Verkehr gebracht und 112,1 Tonnen Gerätebatterien der Verwertung zugeführt. Die Sammelquote entspricht 94 Prozent, die Verwertungsquote 100 Prozent.

GRS Powertools

Die der Branchenlösung für Hersteller von Gerätebatterien oder Geräten mit Batterien u. a. aus dem Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte angeschlossenen Partner haben 2022 2.632,8 Tonnen Batterien in Verkehr gebracht und 1.316,6 Tonnen der Verwertung zugeführt. Die Sammelquote entspricht 91,1 Prozent, die Verwertungsquote 100 Prozent.

Die detaillierten GRS-Erfolgskontrollen für das Jahr 2022 sind hier zu finden.

Quelle: GRS Service GmbH