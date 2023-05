REWIMET Symposium, 23. und 24. August 2023, Clausthal-Zellerfeld

Das Symposium ermöglicht wertvolle Kontakte zwischen Unternehmen der Branche und den Forschungseinrichtungen, die für die Circular Economy von Bedeutung sind. Gemeinsame Forschungsinteressen werden ermittelt und in Projekten umgesetzt.

„Ich glaube, dass die Dekade, in der wir uns gerade befinden, die Dekade der größten Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft ist, die wir seit Jahrzehnten erlebt haben“, sagte Olaf Lies 2021 – noch als niedersächsischer Umweltminister – beim letzten REWIMET Symposium. Das war etwa ein halbes Jahr vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Spätestens jetzt wird deutlich, dass Rohstofflieferungen aus anderen Ländern keine Selbstverständlichkeit für unsere Wirtschaft sind. Nur ein kluges Ressourcenmanagement wird uns die Transformation zur Klimaneutralität und Verringerung von Abhängigkeiten überhaupt ermöglichen. Es geht um nichts weniger, als die Umstellung der linearen Wirtschaft auf eine zirkuläre Wirtschaft. Es gibt viel zu tun.

Olaf Lies, jetzt niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, wird das REWIMET Symposium 2023 eröffnen. Mehr als 100 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Über die Germany Trade and Invest GmbH hat REWIMET eine Wirtschafts-Delegation aus den USA eingeladen, um den Weg zu weiteren Kooperationen zu bereiten.

In den Vorträgen wird die Bedeutung der Recyclingrohstoffe von verschiedenen Seiten beleuchtet, zum Beispiel der Einsparung von Treibhausgasemissionen, der Erhöhung der Versorgungssicherheit und den Fortschritten bei der Qualitätssicherung für Recyclingrohstoffe. Die Schwerpunkte bilden Metalle, Batterien und mineralische Rohstoffe.

Die Region Südostniedersachsen, in der das REWIMET Symposium stattfindet, wurde 2022 in das Circular Cities and Regions – Programm der EU aufgenommen. Neben den Circular Cities München und Berlin ist Südostniedersachsen die erste Circular Region in Deutschland. Das ist Anerkennung und Verpflichtung zugleich, schlägt doch in dieser Region das industrielle Herz Niedersachsens. Die Stahlindustrie, der Maschinenbau und die Fahrzeugindustrie nehmen die Herausforderungen der Transformation an.

Ausgerichtet wird die Veranstaltung von REWIMET e.V. (Recycling-Cluster wirtschaftsstrategische Metalle) – einem Netzwerk von Unternehmen, wissenschaftlich arbeitenden Institutionen und Gebietskörperschaften. Dessen Hauptzweck ist die Sicherstellung der Rohstoffverfügbarkeit durch Recycling. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung von Wissenschaft und Forschung zur Entwicklung von Recyclingstrategien und -verfahren bis zur industriellen Umsetzung. Weiterhin verfolgt der Verein im Rahmen seiner Projekte Ziele zum Klima- und Umweltschutz durch Recycling und bemüht sich um die Nachwuchsförderung sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

