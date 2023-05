Zusätzliches Volumen für Eastmans Molekularrecycling-Anlage in Frankreich von Interzero

Das weltweit tätige Unternehmen Eastman für Spezialmaterialien hat in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass es sich eine bedeutende Menge an Rohstoffen gesichert hat, die für seine geplante Molekularrecycling-Anlage in Port Jerome sur Seine, Normandie, Frankreich, benötigt werden.

Mit einer Investition von einer Milliarde US-Dollar wird die geplante Anlage die – nach eigenen Angaben – weltweit größte Anlage für molekulares Recycling von Material-zu-Material werden. Neben Abfällen französischer Herkunft haben Eastman und Interzero, der nach eigenen Angaben in Europa führende Dienstleister für Kreislauflösungen und Innovationsführer im Bereich Kunststoffrecycling „mit der größten Sortierkapazität in Europa“, eine Vereinbarung über die Lieferung weiterer 25.000 Tonnen Abfall an Eastman getroffen, die den bisherigen Vertrag über 20.000 Tonnen vom vergangenen Jahr ergänzt.

Quelle: Interzero