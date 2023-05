Ökonomen sehen leicht bessere wirtschaftspolitische Lage in Westeuropa

Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Westeuropa sehen eine leicht verbesserte wirtschaftspolitische Lage in ihrer Region gegenüber dem Vorquartal. Dies zeigt der Economic Experts Survey (EES), eine globale vierteljährliche Umfrage des ifo Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik.

Demnach bewerten sie die Wirtschaftspolitik in der Region leicht besser gegenüber dem Vorquartal, mit plus 3 Punkten auf einer Skala von minus 100 bis plus 100. In Deutschland dagegen bewerten die örtlichen Befragten die Wirtschaftspolitik mit minus 9 schlechter, in Österreich mit minus 5, in der Schweiz mit plus 1 besser.

„In den anderen Regionen Europas wird die Wirtschaftspolitik schlechter als im Vorquartal bewertet“, sagt ifo-Forscher Niklas Potrafke. „Osteuropa schneidet mit minus 8 deutlich schlechter ab, Südeuropa ist bei minus 6, und Nordeuropa (einschließlich Großbritannien und Irland) steht bei minus 1.“ Frankreich sieht mit plus 1 geringfügig besser ab gegenüber dem Vorquartal, Polen deutlich schlechter mit minus 17, und Italien wird ebenfalls schlechter eingestuft mit minus 9.

Besonders positiv gestimmt die sind Experten in Südostasien (plus 25), Zentralamerika und Karibik (plus 24) und in Westafrika (plus 28).

Teilgenommen haben 1.572 Expertinnen und Experten aus 136 Ländern. Die Umfrage wurde vom 9. bis zum 23. März 2023 erstellt.

Zuversicht vor allem bei politischer Stabilität

Die Bewältigung wirtschaftspolitischer Herausforderungen wird im 1. Quartal 2023 insbesondere in Europa und Südamerika deutlich kritischer eingeschätzt als noch im Vorquartal. Ein ähnliches Bild lässt sich auch in der Bewertung der politischen Performance in diesen Regionen erkennen. Demgegenüber stehen Nord- und Mittelamerika, große Teile Asiens sowie Ost- und Westafrika, in denen sowohl die Wirtschaftspolitik als auch die politische Lage als verbessert wahrgenommen werden. Von wenigen Ausnahmen in Südeuropa abgesehen, sehen Expertinnen und Experten weltweit eine merkliche Verbesserung der politischen Stabilität in ihren Heimatländern.

Quelle: ifo Institut