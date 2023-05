Gerätebatterien: Rebat konnte seine Sammelergebnisse erneut verbessern

Die Sammelmenge lag 2022 bei 17.858 Tonnen, was einem Plus von 2.394 Tonnen beziehungsweise 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach den weiteren Angaben von Rebat, das europaweit führende Rücknahmesystem für Gerätebatterien der Reverse Logistics Group, wurde die seit 2021 gesetzlich vorgeschriebene Sammelquote von 50 Prozent 55,33 Prozent (brutto) abermals deutlich übertroffen. Durch die freiwillige Abgabe von verwerteten Mengen an einen Marktbegleiter reduziere sich die Sammelquote auf 53,01 Prozent, womit Rebat die Zielmarke erneut weit übertroffen habe.

In einer guten Ausgangsposition

Mit Blick auf die ab 2027 geltende Sammelquote von 63 Prozent sieht sich Andreas Kröniger, Executive Vice President, in einer guten Ausgangsposition: „Die Entwicklung der letzten Jahre spricht für uns. Jedoch sehen wir mit großer Sorge auf eine sprunghafte Anhebung der Quote um 13 Prozent im Jahr 2027. Hier appellieren wir an den Gesetzgeber, verbindliche Zwischenziele für alle Rücknahmesysteme einzuführen.“

Führungsposition wird voraussichtlich gehalten

Die rund 6.000 Hersteller des Rebat-Systems hätten im letzten Jahr 32.275 Tonnen Gerätebatterien in Verkehr gebracht, ein Plus, das mit 1.710 Tonnen beziehungsweise 5,6 Prozent merklich über dem Vorjahresniveau liege. Das Rebat-Sammelnetzwerk sei auf stabil hohem Niveau und umfasse mittlerweile über 62.000 aktive Sammelstellen. Alles in allem werde Rebat damit voraussichtlich seine Führungsposition als größtes Rücknahmesysteme für Gerätebatterien in Europa halten können.

„Unser Erfolg steht und fällt mit der guten Zusammenarbeit mit unseren Systempartnern. Ohne sie wären die vorliegenden Ergebnisse nicht möglich“, dankt Kröniger Herstellern, Sammelpartnern und Dienstleistern. Dies gelte auch für die Bewältigung der Krisensituation im Zusammenhang mit dem Ausfall einer großen Sortier- und Verwertungsanlage. Die entstandenen Engpässe konnten dank eines konsequenten und rechtzeitigen Krisenmanagements schneller als erwartet überwunden werden.

Rebat+ vom Start weg erfolgreich

Mit einer Sammelquote von 162,9 konnte Rebat+ die gesteckte Zielmarke von 100 Prozent mehr als deutlich übertreffen. Das neue Premium-Rücknahmesystem der RLG bietet angeschlossenen Herstellern den Vorteil verkürzter Abholfristen sowie Zugriff auf spezielle Sicherheitsbehälter. Es bietet zudem die Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse von Herstellern ebenso wie Sammelstellen einzugehen. Die „Rebat-Erfolgskontrolle 2022“ mit ausführlichen Zahlen wird im Laufe der nächsten Wochen veröffentlicht.

Quelle: Reverse Logistics GmbH