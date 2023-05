Motivation und Förderung für herausragende Umweltinnovationen

Bewerbungsphase für KUMAS Leitprojekte startet.

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 unterstützt KUMAS e. V. Umweltprojekte in ganz Bayern mit einem eigenen Umweltpreis, der Auszeichnung „Offizielles Leitprojekt des KUMAS Umweltnetzwerks“. Ausgezeichnet werden innovative Verfahren, Produkte, Dienstleistungen, Anlagen, Entwicklungen oder Forschungsergebnisse, die in besonderem Maße geeignet sind, Umweltkompetenz zu demonstrieren.

Die Auszeichnung wird jährlich vergeben. Auch dieses Jahr werden wieder bis zu drei Projekte ausgezeichnet. Innovationsgehalt, Gestaltungsqualität, verbessernde Umwelteigenschaften, die Steigerung der Ressourceneffizienz und der aktive Beitrag zum Klimaschutz stehen bei der Bewertung durch die unabhängige Jury im Fokus.

Die ausgezeichneten Leitprojekte genießen hohe Aufmerksamkeit in den Medien, auf der Internetseite des KUMAS Umweltnetzwerks und werden ein Jahr lang auf Messen und in den KUMAS-eigenen Fachkongressen präsentiert. Die Frist für Bewerbungen und Vorschläge endet in diesem Jahr am 31. August 2023.

Der Bewerbungsbogen kann unter www.kumas.de in der Rubrik „Umweltpreise“ heruntergeladen werden. Weitere Informationen zum Wettbewerb und zu den bisher ausgezeichneten 80 Projekten erhalten Interessenten auch unter info@kumas.de oder unter Telefon 0821 450781-0.

Quelle: KUMAS – Kompetenzzentrum Umwelt e. V.