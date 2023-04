Geschäftsanbahnung Ägypten 2023 für den Abfall- und Recyclingsektor

Auftaktseminar am 17. Mai 2023.

Vom 10. bis 14. September 2023 führt die BC Berlin-Consult GmbH in Zusammenarbeit mit DEinternational Egypt LLC, die Serviceeinheit der Deutsch-Arabischen Industrie- und Handelskammer (AHK Ägypten), im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine Geschäftsanbahnung für deutsche Unternehmen und Anbieter im Bereich Abfall/Recycling durch. Es handelt sich dabei um eine projektbezogene Fördermaßnahme im Rahmen des Markterschließungsprogramms. Zielgruppe sind vorwiegend kleine und mittlere deutsche Unternehmen (KMU).

Veranstaltungsort: Ägypten (Fachkonferenz in Kairo)

Zeitraum: 10.09.-14.09.2023

Branche: Abfallwirtschaft/Recycling

Anmeldeschluss: 12.06.2023

Deutschland wird in Ägypten als weltweit führend in den umwelttechnologischen Bereichen Recycling und Abfallwirtschaft wahrgenommen. In Zusammenarbeit mit geeigneten lokalen Partnern und unter Bildung eines binationalen Netzwerkes kann durch die Stärken deutscher Unternehmen ein signifikanter Wettbewerbsvorteil im Zielmarkt erreicht werden.

‍Das Potenzial im Partnerland

Ägyptens Abfallproduktion wächst derzeit massiv, was neue Lösungen und Investitionen in die Weiterentwicklung des Abfallmanagements fordert. Um eine nachhaltige Umwelt für zukünftige Generationen zu schaffen, will die ägyptische Regierung den Weg von einer linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft ebnen. Nach offiziellen Zahlen beläuft sich der gesamte gesammelte Abfall auf 47 Millionen Tonnen im Jahr 2021, wobei nach Schätzungen zwischen 95 und 100 Millionen Tonnen Abfall generiert wurden. Mit einer Bevölkerungswachstumsrate von 1,9 Prozent bei einer Einwohnerzahl von 109,3 Millionen und einer jährlich um 3,4 Prozent steigenden Abfallmenge ist das zukünftige Abfallmanagement eine der Hauptherausforderungen, welche Ägypten gemeinsam mit Partnern zu begegnen hat.

Das 88 Millionen Euro schwere National Solid Waste Management Programme (NSWMP) der ägyptischen Regierung aus 2022 zielt daher auf die Umstrukturierung des nationalen Abfallsektors ab. Dies umfasst unter anderem die Einrichtung einer unabhängigen zentralen Stelle, welche die Verwaltung des Systems für feste Siedlungsabfälle regelt, sowie auf die Einrichtung von diversen Abfallbewirtschaftungseinheiten in abgelegenen Orten zur Reduzierung der genannten Disparitäten. Bei den dargestellten 19 Geschäftsmöglichkeiten handelt es sich laut dem NSWMP-zugehörigen Waste Portal Egypt um wirtschaftliche Geschäftsmodelle im ägyptischen Recyclingsektor, die speziell von Start-ups und KMU aufgegriffen werden können. Dem Signal sind bereits zahlreiche namhafte Branchenvertreter gefolgt, sodass sich erste privatwirtschaftliche Projekte in Milliardenhöhe in der Umsetzung befinden. Die jeweiligen sektoralen Marktausblicke und finanzielle Perspektiven sind auf der offiziellen Austauschplattform des NSWMP zu finden.

Eines der größten Potenziale im Bereich Recycling liegt derzeit bei den Verpackungs- und Kunststoffherstellern. Aus ersten Interviews mit lokalen Expert:innen der GIZ wurde gegenüber BC Berlin-Consult bestätigt, dass hier vor allem technische Unterstützung und Wissensaustausch benötigt und nachgefragt wird. Auf dem ägyptischen Markt gibt es Großunternehmen mit Bedarf an Hochtechnologie, aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen, die eher einfachere Technologien benötigen. Derzeit entspricht die Qualität der recycelten Produkte nicht den EU-Standards. Dies liegt vor allem an der mangelnden Sortierung der Abfälle vor dem Recycling und an der Qualität der recycelten Materialien. Auf politischer Seite gibt es dabei jedoch starke Unterstützung für die Einführung solch neuer Technologien und Innovationen. Auf alle Details der möglichen Unterstützungsleistungen wird im Laufe des Auftaktseminars und der Marktanalyse tiefer eingegangen.

Leistungen im Überblick

Themenbezogene Marktanalyse des Ziellandes (Webinar und Handout)

Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten in Ägypten

Ausarbeitung spezifischer Bedürfnisse und einer darauf ausgerichteten Liste passender Geschäftspartner

Unternehmensbesichtigungen und Vereinbarung von B2B-Terminen nach Ihrer Wahl

Präsentation Ihres Unternehmens sowie den angebotenen Technologien/Dienstleistungen vor einem ausgewählten Fachpublikum in Ägypten

Wir bieten Ihren eine maßgeschneiderte Unterstützung für den optimalen Markteintritt. Sie profitieren hierbei von unseren Kenntnissen über die Besonderheiten des ägyptischen Marktes sowie einem landesweiten Netzwerk aus Multiplikatoren und Entscheidungsträgern.

‍Wie kann ich Teilnehmen?

Alle Details hierzu entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen im Infoflyer. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, wobei KMU Vorrang vor Großunternehmen haben. Anmeldeschluss ist der 12.06.2023.

Quelle: BC Berlin-Consult GmbH