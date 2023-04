VDM Mitgliederversammlung 2023: Gemeinsam für eine nachhaltige Metallwirtschaft

Der VDM Verband Deutscher Metallhändler und Recycler e.V. hat am vergangenen Mittwoch in Berlin seine 73. Mitgliederversammlung abgehalten. Die Veranstaltung bot den über 200 Teilnehmern eine hervorragende Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Branche auszutauschen.

Petra Zieringer, Präsidentin des Verbandes, betonte in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung von Kooperation und Zusammenarbeit in der Branche: „Es ist wichtig, dass Händler, Recycler und Produzenten an einem Strang ziehen. Nur gemeinsam kann die Branche ihr volles Potenzial für Umweltschutz und Rohstoffsicherung ausschöpfen.“

Inge Hofkens, COO der Aurubis AG, verwies in ihrem Vortrag darauf, wie wichtig es sei, dass alle entlang der Wertschöpfungskette miteinander kommunizieren und sich auf Augenhöhe begegnen. Nur so könne man gemeinsam an Lösungen arbeiten, um die Branche nachhaltiger zu gestalten. Darüber hinaus verwies Hofkens auf die Notwendigkeit, energiepolitische Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der Industrie ermöglichen, weiterhin in Deutschland zu produzieren.

Achim Lindhorst, Vizepräsident des VDM, hob in seiner Rede die Bedeutung der Metallrecyclingwirtschaft für die Industrie hervor: „Ohne die vielen Metallrecycler, die Metalle sammeln, sortieren und aufbereiten, gibt es keine grünen Metalle. Wir sind ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette und spielen eine entscheidende Rolle für Ressourcenschonung und Umweltschutz.“ Umso wichtiger sei es, dass sich der Handel auf die verarbeitende Industrie als Abnehmer der aufbereiteten Metalle verlassen kann.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung waren die Gastbeiträge von Susanne Szech-Koundouros, Leiterin der Unterabteilung Rohstoffpolitik, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschutz und Umweltrecht im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und Matthew Chamberlain, CEO der London Metal Exchange (LME). Beide sprachen über die Zukunft der Metallwirtschaft und die Rolle, die sie bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Welt spielen kann.

Szech-Koundouros berichtete vom Beginn der Konsultation zur Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, die den Anspruch habe, ressortübergreifend Ziele und Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung aus allen relevanten Strategien zusammenzuführen.

Chamberlain sprach über die enge Verbindung zwischen den Metallhändlern des VDM und der LME. Diese Beziehung basiere auf Vertrauen, für das sich Chamberlain ausdrücklich bedankte. Darüber hinaus ging Chamberlain auf den kürzlich veröffentlichten Aktionsplan der LME als Reaktion auf die Empfehlungen des Oliver Wyman Reports ein. Chamberlain versicherte den VDM-Mitgliedern, dass bei der Umsetzung des Aktionsplans das strategische Prinzip der LME, dem physischen Markt zu dienen „serve the physical market“, stets berücksichtigt werde.

„Wir sind stolz, dass wir als Verband so viele engagierte Mitglieder haben, die sich für eine nachhaltige und zukunftsfähige Metallwirtschaft einsetzen“, erklärte VDM Präsidentin Petra Zieringer abschließend. „Gemeinsam werden wir auch in Zukunft die Herausforderungen meistern und die Branche weiter voranbringen.“

Die 73. Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Metallhändler und Recycler e.V. war ein wichtiger Meilenstein für die Branche. Die Teilnehmer haben gezeigt, dass sie bereit sind, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.

Quelle: VDM