Sennebogen auf der Ligna 2023: Lösungen für den Holzumschlag

Auf der Ligna 2023 – Weltleitmesse für Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung vom 15. bis 19. Mai in Hannover präsentiert sich Sennebogen im Freigelände an Standplatz L62. Mit insgesamt drei Exponaten – darunter den neuen Umschlagbagger mit elektrischem Fahrantrieb 735 E Green Efficiency Drive (GED) – setzt der Hersteller die „Big Timber Trends“ für den Holzumschlag.

Zu entdecken gibt es richtungsweisende und effiziente Lösungen für jede Aufgabenstellung im Sägewerk, dem Rundholzplatz oder bei der Energieholzverarbeitung: die neue, sparsame Pick and Carry-Maschine 735 GED mit elektrischem Fahrantrieb, den 43Tonnen Mobil-Umschlagbagger 830 E mit Trailer sowie den 5,5 Tonnen Teleskoplader 355 E in der Ausstattung mit Holzzange. Der Sennebogen-Messestand umfasst mehr als 500 Quadratmeter.

Big Timber Trends: von Elektrifizierung bis Trailer-​Lösungen

Mit dem ausgestellten Green Efficiency Drive hat Sennebogen eine hybride Antriebstechnologie entwickelt, die einen Mix aus Diesel- und Elektroantrieb darstellt, und die beim Bremsvorgang freigesetzte Energie rekuperiert. Diese Technologie ist insbesondere im Sägewerk effektiv, da die Maschinen hier einen hohen Fahranteil aufweisen. Ausgestattet mit dem elektrischen Fahrantrieb, spart der Pick and Carry-Umschlagbagger 735 E bei gleicher Leistung bis zu 30 Prozent an Energie. Das senkt nicht nur deutlich die Betriebskosten, sondern macht die Maschine gleichermaßen dynamischer und leiser. Das Thema Elektrifizierung findet sich aber nicht nur beim Fahrantrieb wieder, sondern auch in Bezug auf elektrische Portallösungen, die ebenfalls auf der Ligna eine wichtige Rolle spielen werden.

Effizientes Arbeiten durch schnelle Transport- und Ladezyklen ermöglicht auch der Sennebogen 830 E mit Trailer. Neben einer beachtlichen Stapelhöhe von 12 Metern und einem Arbeitsradius von bis zu 14 Metern weist die Umschlagmaschine zudem einen drehbaren Oberwagen auf, der es dem Fahrer erlaubt, in jeder Situation vorwärts fahren zu können – für maximale Präzision und Schnelligkeit im Arbeitsprozess mit Trailer. Dank des kräftigen Allrad-Antriebs und dem verstärkten Mobilunterwagen eignet sich der 830 E hervorragend für den Anhängerbetrieb auf engem und unwegsamem Gelände.

Teleskoplader mit Holzgreifer am Messestand

Ein weiterer Trendsetter im Holzumschlag ist der Sennebogen 355 E. Dieser besonders robuste und leistungsstarke Teleskoplader mit 5,5 Tonnen Traglast und der serienmäßig auf 4,25 Meter Sichthöhe hochfahrbaren Kabine beweist auch hier seine Vielseitigkeit. Die Anbaugeräte wechselt er dank hydraulischem Schnellwechselsystem auf Knopfdruck: Mit einer bis zu 4-Kubikmeter-Schaufel spielt er beispielsweise seine Stärke bei der Hackschnitzelverladung aus. Ausgestattet mit der Hubgabel stapelt er Paletten bis auf eine Höhe von 8,45 Metern. Am Sennebogen-Stand wird er mit einem speziellen Holzgreifer gezeigt, der den Teleskoplader perfekt für das Transportieren und Verladen von Energie- und Rundholz macht.

All das gibt es zu sehen auf der Ligna 2023 vom 15. bis 19. Mai in Hannover. Sennebogen freut sich auf den Besuch seines Messestandes: Freigelände L62!

Quelle: Sennebogen