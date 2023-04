Kunststoffabfälle aufbereiten: Vecoplan informiert auf europäischen Messen

„Purpose driven on Recycling“

Auf den internationalen Recycling-Messen PRS, Plastpol und Equiplast im Mai und Juni präsentiert Vecoplan seine Zerkleinerungs-, Lager- und Förderlösungen. Damit lassen sich unterschiedliche Materialien zu hochwertigem Output aufbereiten. Auf der Plastpol zeigt Vecoplan zudem den leistungsstarken VIZ 1300. Anwender profitieren von einer hohen Verfügbarkeit, niedrigen Betriebskosten und maximalem Durchsatz.

Vecoplan wird bei den europäischen Messen seinen Schwerpunkt auf erfolgreiche Konzepte im Kunststoffrecycling legen. Die Westerwälder bieten nicht nur Know-how, sondern auch Maschinen und Anlagen, die Primär- und Sekundärrohstoffe zerkleinern, fördern und aufbereiten. Besucher erfahren, wie sich der Kreislauf schließen und Kunststoff vernünftig verwerten lässt. Für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sind vor allem die hocheffizienten Schredder ein Schlüsselelement. Denn sie können ganz unterschiedliche Werkstoffe verarbeiten und stellen damit eine Lösung für alle Input-Materialien dar.

Das zeigt Vecoplan vom 10. bis 11. Mai auf der PRS Plastics Recycling Show Europe in Amsterdam. Die europäische Fachmesse für die Kunststoffrecycling-Industrie zählt mittlerweile zu den wichtigsten Branchenereignissen – Organisator ist der Verband der Plastik Recycler in Europa, in dem sich viele wichtige Unternehmen organisiert haben. An Stand D50 richtet der Maschinenbauer seinen Fokus auf die Aufbereitung unterschiedlicher Kunststoffe. Die Zerkleinerungslösungen schreddern nahezu alle Kunststoffreste in der erforderlichen Output-Qualität und bereiten sie für die nachfolgenden Prozesse auf.

Die Plastpol, die vom 23. bis 26. Mai im polnischen Kielce stattfindet, zählt mit über 900 internationalen Ausstellern – rund die Hälfte kommt aus dem Ausland – und knapp 20.000 erwarteten Besuchern zu den führenden internationalen Messen. Dort präsentiert Vecoplan in Halle D, Stand 36, mit dem High Performance Zerkleinerer VIZ 1300 einen besonders energieeffizienten Schredder aus seinem Portfolio. Auf dem Messestand ist der VIZ mit dem anlauf- und drehmomentstarken HiTorc-Antrieb ausgestattet. Das Entwickler-Team hat die VIZ-Baureihe gemäß des neuen Industriedesigns modular aufgebaut. Dies bietet Vecoplan vielfältige Möglichkeiten, die Maschine zu konfigurieren und sie an die jeweilige Aufgabe anzupassen – das entscheidet über Performance und Qualität des Zerkleinerungsprozesses.

Mit rund 19.000 Besuchern und knapp 150 Ausstellern gehört die Equiplast (30. Mai bis 2. Juni, Barcelona) zu den festen Größen in der Branche. Auf der Messe zeigt Vecoplan in Halle P3, Stand F47, seine Kompetenz als Lösungsanbieter für die mechanische Aufbereitung – sowohl für Inhouse- als auch Post-Consumer-Abfälle.

Vecoplan auf der PRS: Stand D50

Vecoplan auf der Plastpol: Halle D Stand 36

Vecoplan auf der Equiplast: Halle P3, Stand F47

Quelle: Vecoplan AG