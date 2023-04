Interzero: Jan Kroker übernimmt die Leitung „Kunststoffrecycling“

Jan Kroker hat in der vergangenen Woche bei dem in Europa führenden Anbieter von Kreislauflösungen Interzero als Interim-CEO die Leitung des Segments Interzero Plastics Recycling (IPR) übernommen. Zugleich wird er dauerhaft das im Aufbau befindliche Batterierecycling Geschäft von Interzero leiten.

Florian Werner, zuvor CEO der IPR, hat das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Dr. Axel Schweitzer, Chairman und Gesellschafter von Interzero, sowie das Führungsteam von Interzero danken Florian Werner für seinen Einsatz und seinen Beitrag.

Jan Kroker war zuvor als Direktor Standortmanagement und stellvertretender Geschäftsführer für die BASF Polyurethanes GmbH in Lemförde tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er als Offizier bei der Bundeswehr. Nach seinem Wechsel in die Wirtschaft übernahm er Führungsverantwortung, beispielsweise bei KCA Deutag in der Ölfeld Service Industrie und in der chemischen Industrie bei der BASF Management Consulting, der globalen Inhouse Managementberatung der BASF.

Jan Kroker unterstützt in seiner Funktion als Interim CEO das Leitungsteam der IPR während einer intensiven und wichtigen Phase der Strategie- und Organisationsentwicklung. Dr. Axel Schweitzer und das gesamte Führungsteam von Interzero freuen sich auf die Zusammenarbeit und wünschen Jan Kroker viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.

Quelle: Interzero