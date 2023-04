Reifenrecycling: Zeppelin Systems und RCB Nanotechnologies bündeln Kompetenzen

Als integrierter Lösungsanbieter mit über 40 Jahren Erfahrung in der Reifenindustrie arbeitet Zeppelin Systems in allen Bereichen des Altreifen-Recyclings mit internationalen Partnern zusammen. Das deutsche Unternehmen RCB Nanotechnologies ist auf die Veredelung von Roh-recovered Carbon Black spezialisiert.

Carbon Black, im Volksmund auch Industrieruß genannt, kommt fast in jedem schwarzen Gummi- oder Kunststoffprodukt vor. Ein Großteil des hergestellten Hightech Industriewerkstoffes – rund 70 Prozent der weltweiten Gesamtproduktion – wird für die Produktion von Reifen benötigt. Schätzungen zufolge lagern derzeit weltweit rund vier Milliarden Altreifen auf Deponien, ein gebrauchter Pkw-Reifen enthält circa drei Kilogramm Carbon Black. Durch innovative Technologien zur chemischen Aufbereitung der Altreifen, könnte dieser bislang ungenutzte Materialschatz zukünftig „viel besser“ wiederverwertet werden: „In der industriellen Rückgewinnung von Carbon Black liegen vielversprechende Potenziale für Kunden und Umwelt“, sagt Dr. Markus Vöge, CEO der Zeppelin Systems GmbH. „Wir möchten unseren Kunden nachhaltige Alternativen für die Reifenherstellung anbieten – bei gleichbleibender Qualität und in ausreichender Quantität“, ergänzt Guido Veit, Vice President Sales für Polyolefine, Rubber und Silos bei Zeppelin Systems GmbH. Und genau an diesem Punkt setzt der Friedrichshafener Anlagenbauer gemeinsam mit dem Unternehmen RCB Nanotechnologies an.

RCB Nanotechnologies entwickelte zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP ein „revolutionäres“ Verfahren. Dabei wird der Ascheanteil (von bis zu 25 Prozent) vom – durch Pyrolyse gewonnenen – Roh-recovered Carbon Black, abgetrennt. Das Ergebnis: Ein hochwertiges und äußerst reines recovered Carbon Black (rCB). Zahlreiche Tests des rCB mit namhaften Reifenherstellern bestätigten, dass die Qualität im Vergleich zum ursprünglichen Industriematerial (herkömmliches Carbon Black wie beispielsweise N660 und N772) aufgrund der hohen Reinheit des veredelten rCB absolut vergleichbar ist. Somit können bestimmte Carbon Black-Qualitäten in Zukunft zu 100 Prozent substitutiert werden.

Zusätzlich werden im Prozess weitere, hochwertige Produkte gewonnen, beispielsweise Silizium- oder Zink-basierte Verbindungen. Damit entstehen im Prozess zusätzliche, nachhaltige Wertstoffkreisläufe für die Bau- und Reifenindustrie. Als Lösungsanbieter und Systemintegrator kann Zeppelin Systems die Technologie von RCB Nanotechnologies problemlos in bestehende, oder neue Pyrolyseanlagen einbinden.

Quelle: Zeppelin Systems