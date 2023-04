Hannover Messe: Kreislaufwirtschaft für die Industrie

Ressourcen schonen, Wertstoffe effizient nutzen, Umwelt schützen: PreZero als Partner für nachhaltiges Wirtschaften.

Auf der diesjährigen Hannover Messe vom 17. bis 21. April gibt PreZero Impulse, Inspirationen und Informationen rund um das komplexe Thema Kreislaufwirtschaft. An den fünf Tagen können sich Vertreter von Unternehmen und Organisationen beraten lassen, wie PreZero sie auf dem Weg in eine kreislauffähige Zukunft als Partner unterstützt. Die Hannover Messe gilt als die Weltleitmesse der Industrie.

Ressourcenschonung, Müllvermeidung, nachhaltiges Recycling, effiziente Wertstoffkreisläufe im eigenen Unternehmen – eine große Herausforderung für viele. Hinzu kommt, dass die Voraussetzungen für den Start in die Kreislaufwirtschaft in jedem Betrieb sehr individuell sind. Damit sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft fokussieren können, begleitet PreZero daher diesen Weg. Wie genau das aussehen kann und wie gemeinsam eine optimale, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösung entwickelt werden kann, beantworten die Experten von PreZero täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr, in Halle 12, Stand E45.

Auf dem Messestand in Hannover zeigt PreZero in der #Blackbox Circular Economy Perspektiven und Chancen für Unternehmen auf, die durchdachte Wertstoffkreisläufe mit sich bringen. Zudem kann vor Ort erörtert werden, welche Möglichkeiten sich aus einer Partnerschaft mit PreZero ergeben können. Denn Innovation entsteht immer auch durch Kollaboration: Let’s think circular together!

Mit den Leistungen entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufs, von der Beratung, über die Verpackungslizenzierung mit PreZero Dual bis zur konkreten Unterstützung bei Entsorgung und Recycling, gehört PreZero als Umweltsparte der Schwarz Gruppe zu den führenden Umweltdienstleistern Deutschlands.

Vorabinformationen zum PreZero-Auftritt auf der Hannover Messe erhalten Interessenten unter www.circularfuture.de. Hier besteht auch die Möglichkeit, individuelle Termine mit Beratern während der Messezeit zu vereinbaren. Das Team von PreZero freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

