KläranlagenTage/MSR am 20. und 21. Juni 2023 in Osnabrück

Interdisziplinärer Expertenaustausch: Abwasserbehandlung, Klimafolgenanpassung, Digitale Transformation.

Eine moderne und nachhaltige Abwasserableitung und Abwasserbehandlung erfordert ein enges Zusammenspiel von Fachleuten aus den Bereichen Kläranlagen und Automatisierung.

Die DWA-Gemeinschaftstagung „KläranlagenTage. Mess- und Regelungstechnik in abwassertechnischen Anlagen (MSR)“ greift Themen aus beiden Disziplinen auf. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, wahlweise Vorträge aus dem einen oder dem anderen Bereich zu besuchen. Die Tagung, die sich schwerpunktmäßig den zukünftigen Herausforderungen an die Abwasserbehandlung, Klimafolgenanpassung und Digitale Transformation widmet, findet am 20./21. Juni 2023 in Osnabrück statt.

Die KläranlagenTage beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Novellierung der europäischen Kommunalabwasserrichtlinie für Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen. Was kann eine weitergehende Abwasserreinigung zur Beseitigung von anthropogenen Spurenstoffen oder Mikroplastik zum Gewässerschutz beitragen? Welche Anforderungen gilt es zu beachten? Weitere Inhalte befassen sich mit der Sicherstellung des Betriebs von Anlagen im Fall eines Totalausfalls der Stromversorgung und mit Building Information Modeling (BIM). Wie plant man eine neue Kläranlage mit BIM? Zudem geht es um Perspektiven beim Einsatz von Membrantechnik, Klimaemissionen von Abwasserbehandlungsanlagen und technische Entwicklungen bei der (de)zentralen Behandlung von Teilströmen.

Die MSR-Tage rücken die Möglichkeiten von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Automatisierung ins Blickfeld. Praxistaugliche Lösungen erfordern ein enges Zusammenspiel von Disziplinen wie Engineering, Anlagenbetrieb, Wartung, Instandhaltung oder auch Migration der Technik. Die MSR-Tage widmen sich den technischen und organisatorischen Herausforderungen, die eine zunehmend digitalisierte Wasserwirtschaft mit sich bringt. Außerdem werden neue Geschäftsmodelle, die sich aus den Veränderungen ergeben, diskutiert.

Die „KläranlagenTage. Mess- und Regelungstechnik in abwassertechnischen Anlagen (MSR)“ richten sich an Fachleute in Abwasserbehandlungsanlagen, in wasserwirtschaftlichen Dienststellen, in Ingenieurbüros und Baufirmen sowie an alle Interessierten. Sie finden statt im DBU Zentrum für Umweltkommunikation, An der Bornau 2, 49090 Osnabrück. Die Teilnahmegebühr beträgt 810 Euro, DWA-Mitglieder zahlen 680 Euro.

Programm

Quelle: DGAW