Sykell und Interzero präsentieren To-Go-Mehrwegsystem

Die beiden Unternehmen haben ihre strategische Partnerschaft bekanntgegeben und bieten ab sofort gemeinsam das Pfandsystem „Einfach Mehrweg“ an.

Damit steht nun eine ganzheitliche Systemlösung für Handelskonzerne bis hin zum inhabergeführten Gastronomiebetrieb bereit. Präsentiert wird „Einfach Mehrweg“ erstmals auf der EuroShop vom 26. Februar bis 2. März in Düsseldorf: Halle 5, Stand 5D19-19.

„Einfach Mehrweg“ bietet eine Alternative zu den Einwegverpackungen für To-Go-Speisen und -Getränken, die nach ihrer Verwendung entsorgt werden. Für Verbraucher*innen ist das System so nutzungsfreundlich wie das bewährte Pfandflaschen-System konzipiert, sagen Sykell und Interzero.

Die nach Einführung der Mehrwegpflicht seit Beginn des Jahres teilweise entstandenen Insel-Lösungen sollen durch den ganzheitlichen Ansatz des „Einfach Mehrweg“-Systems vermieden werden: Das System ist auf unterschiedliche Teilnehmende unter anderem aus Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereigewerbe, (System-)Gastronomie, Tankstellen und viele mehr ausgerichtet. Durch ein Komplettpaket an Logistik, Reinigung und Pfandverrechnung bietet „Einfach Mehrweg“ auch großen Systempartnern mit vielen Verkaufsstellen eine einfache All-in-One-Lösung. Die Unternehmen zahlen eine „Pay per Use“-Nutzungsgebühr nur für genutzte Behälter. In der Nutzungsgebühr sind alle Leistungen enthalten.

Für die Verbraucher*innen bietet „Einfach Mehrweg“ gleich mehrere Vorteile: Sie können ihren persönlichen Abfall erheblich reduzieren, da es passende, lebensmittelsichere Behälter für den abfallfreien Transport praktisch aller Speisen und Getränke gibt. Die Kunden zahlen für die Behälter einen geringen Pfandbetrag an der Kasse. Die Rückgabe und Geldrückerstattung ist unternehmens- und branchenübergreifend bei jedem teilnehmenden Systempartner möglich. Besonders praktisch: die Behälter können auch über viele Flaschenpfandautomaten zurückgegeben werden.

Quelle: Interzero