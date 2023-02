bvse-Kreislaufwirtschaftsausschuss erhöht Schlagkraft

Seine erste Sitzung in diesem Jahr, am 15. Februar 2023, nutzte der bvse-Ausschuss Kreislaufwirtschaft, um seinen Expertenkreis mit drei neuen Gremiumsmitgliedern zu verstärken.

Michael Hörtkorn (Logex System GmbH & Co. KG), Henry Nawrath (Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH) und Martin Siekiera (WRZ Hörger GmbH & Co. KG) wurden auf der Sitzung des bvse-Ausschusses Kreislaufwirtschaft in der Verbandshauptgeschäftsstelle in Bonn einstimmig in das strategische Arbeitsgremium des bvse gewählt.

„Wir freuen uns sehr über diese neue Verstärkung in unserem Ausschuss und über das Interesse weiterer Mitglieder, sich dem Arbeitskreis in Zukunft noch anzuschließen. Die aktuellen umwelt- und wirtschaftspolitischen Themen der Kreislaufwirtschaft auf nationaler und EU-Ebene nehmen an Umfang und Brisanz weiter rasant zu. Der Vielzahl der damit verbundenen Fragestellungen können wir mit der hinzugewonnenen Expertise und praktischen Erfahrung unserer neuen Ausschussmitglieder noch schlagkräftiger begegnen“, freut sich der Ausschussvorsitzende Ingo Hemsing (Eco Advisor GmbH).

Der Arbeitsausschuss, der bis zu viermal im Jahr tagt, beschäftigt sich mit allen zentralen Fragen der Recycling- und Entsorgungsbranche. Er liefert wertvolle Zuarbeit für das bvse-Präsidium sowohl zu grundsätzlichen Themen des Abfall- und Umweltrechts als auch zu aktuellen rechtlichen und politischen Themen der Verbandsarbeit.

So standen im Fokus dieser Sitzung Überlegungen zur weiteren Ausrichtung der Verbandsarbeit, insbesondere in Bezug auf die Überarbeitung der EU-Verpackungsverordnung, die geplante Novelle der EU-Abfallrahmenrichtlinie, aber auch auf die durch das BMUV angekündigte Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie.

Aktuell setzt sich der bvse-Kreislaufwirtschaftsausschuss wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Ingo Hemsing, Eco Advisor GmbH

Beisitzer:

Heino Eickes, Eiccon Heino Eickes

Fritz Flanderka, Reclay Holding GmbH

Georg Grüber, Stenau Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft GmbH & Co. KG

Michael Hörtkorn, Logex System GmbH & Co. KG

Marc Hufnagel, Hufnagel Service GmbH

Burkhard Landers, Landers Werkslogistik GmbH & Co. KG

Henry Nawrath, Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH

Martin Siekiera, WRZ Hörger GmbH & Co. KG

Sebastian Will, Heinz Will GmbH & Co. KG

Quelle: bvse