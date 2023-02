Qualitätsgipfel Kunststoff am 21. März 2023 in Würzburg

Branchentreff für Qualitätsfachkräfte und Entscheider aus der Kunststoffindustrie mit vier Workshops zu aktuellen Fragestellungen. Veranstalter ist das SKZ.



Der Qualitätsgipfel Kunststoff ist Branchentreff für Qualitätsfachkräfte und Entscheider aus der Kunststoffindustrie. Hier werden Themen wie Energieeffizienz entlang der Kunststofferzeugung, Materialalternativen und Alternativmaterialien, die digitale Transformation und Lösungsansätze zum Fachkräftemangel in der Kunststoffbranche thematisiert. Darüber hinaus geht es auch um die Digitalisierung im Audit, die künftige Gesetzgebung für Energie und Umwelt, steigende Anforderungen an Managementsysteme sowie um spannende Anwenderthemen.

Qualität ist subjektiv und wird von jedem unterschiedlich bewertet. Daher müssen Unternehmen die Anforderungen ihrer Kunden genau verstehen und bestmöglich umsetzen. Diese Herausforderung meistert die Kunststoffbranche durch Prozesswissen und ständige Innovationen. Wenn sich die Rahmenbedingungen aber so abrupt und unkalkulierbar ändern, wie in den letzten Jahren, muss schnell reagiert werden. Energieknappheit sowie Rohstoff- und Fachkräftemangel sind nur einige Faktoren, die es der Branche erschweren, die Bedürfnisse und Forderungen der Kunden zu erfüllen. Längere Lieferzeiten und höhere Preise bei gleicher oder schlechterer Qualität der Produkte sind nicht akzeptabel.

Der Qualitätsgipfel greift diese Themen auf und möchte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv dabei unterstützen, Denkanstöße und mögliche Lösungswege für diese Aufgaben zu finden. Hochqualifizierte Dozenten und Workshop-Leiter stehen für einen persönlich Austausch und als Impulsgeber zur Verfügung. Viel Freiraum für Diskussionen mit Experten aus der Kunststoffindustrie rundet den Qualitätsgipfel ab.

Die Teilnehmenden arbeiten aktiv an konkreten Fragestellungen in vier parallelen Workshops zusammen. Die Ergebnisse werden im Nachgang auch mit den anderen Gruppen interaktiv diskutiert. Die Workshops behandeln unter anderem folgende Themen:

Energieeffizienz entlang der Kunststofferzeugung, Leitung: Nicole Neub, Bosch Energy and Building Solutions

Materialalternativen und Alternativmaterialien – Produktqualität beim Einsatz von PCR-Rezyklaten, Leitung: Michael Bosse, SKZ

Die digitale Transformation erfolgreich umsetzen, Leitung: Dr.-Ing. Tobias Harland, Industrie 4.0 Maturity Center

Lösungsansätze zum Fachkräftemangel in der Kunststoffbranche, Leitung: Martina Hemrich, Beckhäuser Personal & Lösungen

„Darüber hinaus haben wir spannende Anwenderthemen, beispielsweise von der Firma Carl Zeiss GOM Metrology, im Programm“, freut sich Tagungsleiter Christoph Kreutz, zugleich Leiter des neuen Trainings-Zentrums Qualitätswesen am SKZ. Am Vorabend findet das Get-Together mit Eishockeytorwart Lukas Lang zum Thema „Profi-Sport: Mindset und Attitudes in das Business übertragen“ statt.

